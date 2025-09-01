Μυλωνάκης στη Βουλή: Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεργάτης μας έστειλε εσωτερικό σημείωμα πριν από 2 μήνες

«Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις που κατέθεσαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Μυλωνάκης είχε στη διάθεσή του αναλυτικό υπόμνημα 43 σελίδων για την κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μάλιστα με δική του πρωτοβουλία.

«Κύριε Καραμέρο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ερώτησή σας διότι μου δίνει την πιθανότητα να αποκαταστήσω την πραγματικότητα σε σχέση με το δημοσίευμα που επικαλείστε και προφανώς υιοθετείτε» ανέφερε αρχικά ο κ. Μυλωνάκης και συνέχισε: «Τι αναφέρει το δημοσίευμα; Ότι φέρομαι να έλαβα από κάποιο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα υποτιθέμενο υπόμνημα. Και ρωτάτε να μάθετε πώς ανταποκρίθηκε το Μαξίμου όταν έμαθε για την εμπλοκή ιδιωτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Επειδή δεν μου αρέσει να αφήνονται σκιές, υπονοούμενα και οτιδήποτε άλλο. Απαντάω ξεκάθαρα. Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από οποιοδήποτε στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν περιήλθε στην γνώση μου οποιοδήποτε υπόμνημα που να περιγράφει αξιόποινες πράξεις ή παραλήψεις» τόνισε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

«Δεν σας κρύβω ότι όταν διάβασα το δημοσίευμα, προσπάθησα να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Έχω καταλήξει ότι πιθανότατα να αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα που προφανώς η εφημερίδα βάφτισε ως υπόμνημα, που είναι μεταξύ αυτών των σημειωμάτων που διακινούνται μεταξύ συνεργατών. Περιγράφει πολλά προβλήματα οργανωτικού χαρακτήρα του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων, το οποίο το έλαβα στα μέσα Ιουνίου 2025. Συντάκτης του σημειώματος είναι ένας εξιδεικευμένος συνεργάτης μας γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που υπηρετεί στην προεδρία της Κυβέρνησης» πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάκης.

«Τονίζω τον Ιούνιο του 2025 και όχι από κάποιο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από έναν συνεργάτη μας. Αναρωτιέμαι κ. Καραμέρο, ποια ακριβώς είναι η αποκάλυψη. «Ότι ένας συνεργάτης της προεδρίας έστειλε ένα εσωτερικό σημείωμα που περιγράφει την λειτουργία και τα διαχρονικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εσάς προσωπικά σας προκαλεί εντύπωση; Από ποιον ακριβώς θα έπρεπε να ενημερωθώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που την περίοδο εκείνη κυριαρχούσε στα θέματα της επικαιρότητας» συνέχισε.

«Τι κάναμε επί αυτού του άτυπου σημειώματος; Η απάντηση κ. Καραμέρο είναι ότι το λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας. Αξιολογήθηκε και συνεκτιμήθηκε μαζί με άλλα δεδομένα στο πλαίσιο της απόφασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ για την υποβολή της πρότασής μας περί σύστασης εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει όλο το χρονικό διάστημα από την ημέρα σύστασης και λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και σήμερα. Ορισμένα σημεία αυτού του σημειώματος έχουν περιληφθεί στην πρότασή μας. Και πιο συγκεκριμένα το σημείο το οποίο ρωτάτε. Κι έχω μία απορία. Την πρότασή μας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής την έχετε διαβάσει κ. Καραμέρο; Είναι ρητορικό το ερώτημα. Το ρωτάω διότι μου κάνει εντύπωση ότι ρωτάτε να ενημερωθείτε για το τι κάναμε σχετικά με τον ρόλο των εταιρειών, καθώς η πρότασή μας περιλαμβάνει ως ένα από τα σημεία που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω αυτό ακριβώς που ρωτάτε. Ζητήσαμε και λάβαμε εντολή από την Βουλή με διευρυμένη πλειοψηφία να διερευνηθούν όλα τα ζητήματα από την εξεταστική επιτροπή, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα του ρόλου των ιδιωτών και των εταιρειών» συμπλήρωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

«Και επειδή απάντησα σχετικά με το τι κάναμε εμείς, επιτρέψτε μου να ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου. Γιατί το κόμμα σας δεν στήριξε την πρότασή μας; Να πιθανολογήσω ότι δεν θέλετε να ελεγχθεί ο ρόλος των εταιρειών που η δική μας πρόταση περιλαμβάνει; Εδώ μείνατε στην ψηφοφορία να ψηφίσετε την δική σας πρόταση για προανακριτική και αποχωρήσατε, θα ψηφίζατε την δική μας πρόταση για εξεταστική που μπορεί να διερευνήσει σε βάθος το σύνθετο και πολυδιάστατο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και κάτι τελευταίο, κ. Καραμέρο. Γνωρίζετε αν οι εταιρείες που εσείς στην ερώτησή σας γενναία κατονομάζετε, το διάστημα 2015-2019 είχαν τον ίδιο ρόλο στα δρώμενα του οργανισμού που περιγράφετε; Είχαν αντίστοιχες συμβάσεις;» κατέληξε ο κ. Μυλωνάκης.