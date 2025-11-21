Μητσοτάκης στο Bloomberg News: Η κρίση ανήκει στο παρελθόν – Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε τα ξημερώματα της Παρασκευής με τον Βρετανό αρχισυντάκτη του Bloomberg News, Τζον Μικλεθγουέιτ, για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο των εργασιών του Bloomberg New Economy Forum στη Σιγκαπούρη.

«Η Ελλάδα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη επιστροφή, παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος βελτιώνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης μας είναι υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο κι έχουμε αποδείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε καταδείξει στην Ελλάδα ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες κυβερνήσεις», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Ορισμένες λύσεις είναι ευρωπαϊκές όμως οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους. Εχουμε σταθερή κυβέρνηση, έχουμε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, οι εκλογές μας θα διεξαχθούν το 2027 και το κυβερνών κόμμα προηγείται αρκετές μονάδες. Είμαι αισιόδοξος για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε προβλήματα με το κόστος ζωής, όμως υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας και ο νέος προϋπολογισμός θα ψηφιστεί με μέτρα ελάφρυνσης που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις οι επιδόσεις μας επιτρέπουν τη λήψη μέτρων στήριξης χωρίς να ξεχνάμε ότι αναγκαστήκαμε να επιβάλλουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις όπως στο συνταξιοδοτικό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ευρώπη αφυπνίστηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία»

«Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα για να λάβουμε αποφάσεις», είπε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενώ διευκρίνισε ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στους ευρωπαίους ηγέτες το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. «Εχουμε καταστήσει σαφές ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία. Κατανοούμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά την Ουκρανία. Πιστεύω ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις, όμως εναπόκειται σε κάθε χώρα να προωθήσει μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιστεύω βαθιά στις διατλαντικές σχέσεις»

Σε ερώτηση του Τζον Μικλεθγουέιτ, περί προτιμήσεων του Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι ισχυρή, καθώς πρόκειται για στρατηγικό εταίρο. «Καταδεικνύεται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά όπως στην ενέργεια. Πιστεύω ότι ο στόχος απέναντι στην Τουρκία είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το θαλάσσιο Δίκαιο χωρίς ένταση. Δική μου ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουμε αποτρεπτική στάση έναντι κάθε χώρας που θα μπορούσε να απειλήσει την άμυνά μας.

Η Ελλάδα γέφυρα με την Ασία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, επισημαίνοντας τις κοινές αρχές και αξίες στην ελεύθερη οικονομία και στο κράτος Δικαίου. «Βλέπω ότι υπάρχει χώρος συνεργασίας χωρών της Ασίας με την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Σιγκαπούρη έχει σημαντικό ρόλο και θα θέλαμε στενότερους δεσμούς με τις χώρες της ομάδας Αsean καθώς η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

 

 

πηγή: ΕΡΤ

14:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

