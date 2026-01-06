Μητσοτάκης στη «Συμμαχία των Προθύμων»: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε στη συνάντηση ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία στο Παρίσι και όπως επισημαίνουν πηγές, επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, όπως ήδη έχει καταστήσει σαφές ο πρωθυπουργός. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Αναφέρεται επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.

Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η χώρα μας στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Επανέλαβε ακόμη ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τέλος την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η ΕΕ να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

19:37 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκο...
14:52 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: «Το 2026 να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες» – Οι ευχές του για τα Θεοφάνια

«Το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότη...
14:03 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη – «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων»

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεί...
13:40 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τα Θεοφάνια αναζωπυρώνουν την ελπίδα για το 2026» – Ευχές από την πρέσβειρα των ΗΠΑ

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τ...
