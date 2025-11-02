Μητσοτάκης: Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο θα γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο μάθησης, έμπνευσης και διαλόγου – Ισχυρότερες παρά ποτέ οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου»

Μητσοτάκης: Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο θα γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο μάθησης, έμπνευσης και διαλόγου – Ισχυρότερες παρά ποτέ οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου»

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στον Λαού της Αιγύπτου, για την ολοκλήρωση και για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σε δήλωσή του τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας Αιγύπτου είναι ισχυρότερες παρά ποτέ.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Μητσοτάκη έχει ως εξής:

«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Abdel Fattah El-Sisi, και στον αιγυπτιακό λαό, για την ολοκλήρωση και τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, ένα επίτευγμα-σταθμός από πλευράς οράματος και αφοσίωσης, που αποτελεί φόρο τιμής στη διαχρονική κληρονομιά του αιγυπτιακού πολιτισμού.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος διατήρησης της ιστορίας. Είναι ένας θεσμός που γεφυρώνει εποχές, συνδέοντας τα διαχρονικά επιτεύγματα του παρελθόντος με τις προσδοκίες του παρόντος και τις υποσχέσεις του μέλλοντος. Αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός, όταν καλλιεργείται και διαδίδεται, γίνεται μια παγκόσμια δύναμη διαλόγου, κατανόησης και ειρήνης.

Η Ελλάδα και η Αίγυπτος, κληρονόμοι δύο εκ των αρχαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου, συνδέονται με γεωγραφικούς δεσμούς, φιλία και αμοιβαίο σεβασμό. Πρόκειται για δεσμούς που έχουν τις ρίζες τους στην ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων μεταξύ της Αλεξάνδρειας και της Αθήνας, όπου η φιλοσοφία, η επιστήμη και η τέχνη συνέβαλαν κάποτε στη διαμόρφωση των θεμελίων του ανθρώπινου πολιτισμού.

Σήμερα, η στρατηγική μας εταιρική σχέση είναι ισχυρότερη παρά ποτέ, καθώς δεν περιλαμβάνει μόνο πολιτική και οικονομική συνεργασία, αλλά και ένα κοινό όραμα για σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η συμμαχία που είναι ανθεκτική στον χρόνο αντλεί δύναμη από την κοινή μας ιστορία και από την κοινή μας πίστη σε ένα μέλλον βασισμένο στην ειρήνη και την πρόοδο.

Τα εγκαίνια αυτού του Μουσείου δεν αποτελούν μόνο ένα εθνικό ορόσημο για την Αίγυπτο, αλλά και μια γιορτή για όλους όσους πιστεύουν στη δύναμη που έχει η πολιτιστική κληρονομιά να φωτίζει το συλλογικό ταξίδι της ανθρωπότητας. Μας υπενθυμίζει ότι οι θησαυροί του παρελθόντος δεν είναι απομεινάρια μνήμης, αλλά πηγές σοφίας και δημιουργικότητας που μας οδηγούν προς ένα πιο φωτεινό μέλλον.

Είμαι βέβαιος ότι το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο θα γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο μάθησης, έμπνευσης και διαλόγου. Ένα μέρος όπου η ιστορία συναντά την ανθρωπότητα και όπου το μεγαλείο του αιγυπτιακού πολιτισμού συνεχίζει να εμπνέει τις επόμενες γενιές».

