Μητσοτάκης: Η ανάρτησή του από την επίσκεψη στο Ζάγκρεμπ για τη συνάντηση των ηγετών του ΕΛΚ – Δείτε βίντεο

Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του στη συνάντηση ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ συμπεριέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Instagram.

Στο βίντεο παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τις συναντήσεις του με Ευρωπαίους ηγέτες, τις παρεμβάσεις του στις συνεδριάσεις, καθώς και στιγμές πίσω από τις κάμερες, με επίκεντρο τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και τις κύριες προτεραιότητες της Ευρώπης.

Ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο όπου ο Έλληνας πρωθυπουργός συνομιλεί με έναν συμμετέχοντα στη σύνοδο, ο οποίος φορά γραβάτα στα χρώματα της ελληνικής σημαίας.