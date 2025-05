Μητσοτάκης για ουκρανικό: «Χρειαζόμαστε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών» – Συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνάντηση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», εκφράζοντας εκ νέου τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία και τη σημασία της άμεσης εφαρμογής εκεχειρίας.

Η διάσκεψη συγκέντρωσε ηγέτες όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ, ο Φρίντριχ Μερτς, ο Ντόναλντ Τουσκ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς εντείνεται η πίεση προς τη Ρωσία για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε: «Χάρηκα πολύ που συμμετείχα στην Έκκληση των Ηγετών για την Ουκρανία. Χρειαζόμαστε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, ως πρώτο βήμα για μια δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία».

I was very glad to take part in the Leaders’ Call on Ukraine. We need an immediate and unconditional 30- day ceasefire, as a first step to a just and lasting peace agreement. pic.twitter.com/bxSpBJii0D



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Σήμερα συγκλήθηκε η Συμμαχία των Προθύμων. Υποστηρίζουμε την πρόταση για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών. Πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς προϋποθέσεις ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας. Είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε ισχυρή πίεση στη Ρωσία και να επιβάλουμε περαιτέρω επώδυνες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εκεχειρίας. Ο στόχος μας είναι σαφής: μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρό μας».

