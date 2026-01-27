Μαρινάκης στον Realfm 97,8: Μονόδρομος η αυτοδυναμία – Να πει ο κ. Ανδρουλάκης ποιες θεωρεί προοδευτικές δυνάμεις

Συνέντευξη παραχώρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον RealFm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση να πω το εξής, αυτή η λογική με κάποιες θεωρίες – κάποιοι τις ονομάζουν ψεκασμένες, εγώ θα τις πω εκτός επιστημονικής πραγματικότητας – με την ίδια ακριβώς ρητορική που χρησιμοποιούσαν οι αντιεμβολιαστές κατά την περίοδο έξαρσης του κορονοϊού, ακριβώς οι ίδιες εκφράσεις ή πανομοιότυπες ακολουθούνται από αυτούς που είναι υπέρ του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων» περιέγραψε. «Θλίβομαι. Κάθε χώρα βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα» πρόσθεσε.

«Κανένας δεν θέλει να το παίξει ειδικός, ακούμε τους ειδικούς και ό,τι κάνουμε υπαγορεύεται από τους επιστήμονες. Ας αφήσουμε στην άκρη τους εξυπνακισμούς και ειδικά το ΠΑΣΟΚ που δεν έχει παράδοση στον λαϊκισμό, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, να μην μετατρέπεται και αυτό σε ένα τέτοιο κόμμα» τόνισε.

«Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη»

Ερωτηθείς για τη σταδιακή διακοπή ρωσικού φυσικού αερίου από την ΕΕ απάντησε: «Δικαιώνει την προνοητικότητα, τη στρατηγική και όλο το άθροισμα των κινήσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε επίπεδο ενεργειακό και σε επίπεδο γεωπολιτικό. Η εξωτερική πολιτική προέκταση της οποίας είναι και η ενεργειακή πολιτική και ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας μας, είναι μια σύνθετη άσκηση που δεν θέλει κορώνες και μεγάλα λόγια αλλά πράξεις».

«Υπάρχουν δύο όψεις που αξίζει να αναδειχθούν: η όψη της κυβέρνησης που έχουμε καταφέρει με βάση την τελευταία απόφαση για το ρωσικό πετρέλαιο να είναι η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη, μονόδρομος για την Ευρώπη και αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μετά από κινήσεις και συμφωνίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η άλλη όψη είναι όσα δήλωσε προ ημερών το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, η κα Διαμαντοπούλου, που είπε δεν έγινε και κάτι, ας πούμε ότι διακόπτουμε αυτές τις συμφωνίες» επεσήμανε.

Για τις δηλώσεις Καρυστιανού: Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού είπε «Πέραν του γεγονότος ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, με τη λογική της κ. Καρυστιανού, θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα, κάτι τέτοιο είναι και ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», ανέφερε κ. Μαρινάκης

«Είχα ακούσει μία πάρα πολύ σοφή φράση σε έναν επικήδειο καλού φίλου για τον πατέρα του, ότι η συμβουλή που του είχε δώσει είναι “να μην απλώνεις τα πόδια σου πέρα από το πάπλωμά σου”. Και αυτό εγώ το έχω ως ένα ρητό, το οποίο ακολουθώ σε όλη μου τη ζωή. Η κα Καρυστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες, που οφείλει η κυβέρνηση αυτή να υπηρετεί δια της πολιτικής της. Δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα παραπάνω. Μπορούμε και ακούμε στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας, όλες αυτές τις θεωρίες, απόψεις. Σε κάποιες υποχρεούμαστε να απαντήσουμε όπως είναι αυτά τα οποία είπε για τις αμβλώσεις. Σε κάποιες άλλες, επειδή δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε. Αλλά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κα Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική. Πέραν του γεγονότος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε – δέκα λεπτά δημοσιότητας. Όταν κάνει κόμμα η κ. Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της. Και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, θέματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Όσον αφορά το αν θα υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στις αρχές Φεβρουαρίου και αν η NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα υπονομεύουν το κλίμα ενόψει μιας τέτοιας επαφής, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Καταρχάς να πω, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση από τα γνωστά μέσα παραπληροφόρησης, παραπλάνησης της κοινής γνώμης, τα οποία κάνουν καριέρα με το “δήθεν αφήγημα ενδοτικότητας” που είναι, νομίζω, το πιο εκτός τόπου και χρόνου αφήγημα των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι μιλάμε για την κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν αθροιστικά σε όλη την υπόλοιπη μεταπολίτευση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να πούμε, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, θέματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ούτε καμία κυβέρνηση το έκανε αυτό, ούτε και η δική μας κυβέρνηση θα το κάνει. Μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας που επιθυμούμε να επιλυθεί επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου».

Πρόσθεσε στο σημείο αυτό ότι «από ‘κει και πέρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού, η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με μία γειτονική χώρα, τα οποία πάντοτε κατόπιν συνεννόησης -και χωρίς να μπαίνουν στο τραπέζι ζητήματα που εμείς ποτέ δεν πρόκειται να συζητήσουμε- θα συζητηθούν».

«Εκπλήξεις εμείς δεν δεχόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, όσες φορές δημοσίως ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε θέματα στα οποία η χώρα μας και η Δύση είναι αντίθετη: τη δήθεν τουρκική μειονότητα -κύριε Χατζηνικολάου, εσείς ειδικά ως Θρακιώτης είστε ιδιαίτερα ευαίσθητος και εγώ ως πρώην φοιτητής της Θράκης- η απάντηση που είχε δώσει τότε σε παγκόσμια μετάδοση ο Έλληνας Πρωθυπουργός – γιατί μιλάμε για μία μουσουλμανική μειονότητα- ή τα όσα είχε πει για τον ρόλο της Χαμάς ο Πρωθυπουργός ως απάντηση στον Τούρκο πρόεδρο, επιβεβαιώνουν ότι μόνο να κερδίσεις έχεις από το διάλογο. Όταν διεκδικείς και δεν υποχωρείς, και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και τοποθετείται χρονικά περίπου εκεί που είπατε (σ.σ. τον Φεβρουάριο)», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς για το θέμα με την κα Κεφαλογιάννη «υπάρχει δημοσιότητα, κοιτάω και εγώ με ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις και ποτέ δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας στις ενστάσεις των πολιτών και της κοινωνίας είτε είναι άνθρωποι κοντά μας πολιτικά είτε όχι. Νομίζω νομικά απάντησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετέφερα και εγώ κάποια επιχειρήματα. Αυτό που μεταφέρθηκε από κάποια μέσα ως “φωτογραφικής τροπολογίας”, νύχτα όπως είχε ακουστεί, απερρίφθη γιατί μιλάμε για μια νομοθετική διάταξη που ήταν σε όλη τη διαδικασία των επιτροπών στη Βουλή. Το γεγονός ότι δεν άλλαξε ούτε κατ’ ελάχιστον η ουσία του Οικογενειακού Δικαίου στο συγκεκριμένο άρθρο έχει αναδειχθεί, αυτό είναι το νομικό σκέλος. Από εκεί και πέρα για το προσωπικό, εγώ αυτό που θέλω να πω ως πατέρας ενός μικρού παιδιού, είναι να σεβαστούμε όσο μπορούμε – εννοώ στο πολιτικό σύστημα- το γεγονός ότι υπάρχουν δύο μικρά παιδιά. Για το αν είχε δικαίωμα ή όχι να κάνει ένας άνθρωπος χρήση μιας διάταξης, θα πω ότι η χρήση αυτή δεν έγινε με την ιδιότητα της υπουργού αλλά με την ιδιότητα της διαδίκου. Η διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε διάδικο. Δεν πρέπει να μετατρέψουμε μια προσωπική δικαστική υπόθεση σε μια αρένα πολιτικής αντιπαράθεσης, δεδομένης της ύπαρξης δύο παιδιών».

Αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες ανέφερε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Εγώ απευθύνω ερώτημα στον κ. Ανδρουλάκη και σε κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ: Ας μας ορίσουν ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις, γιατί φοβάμαι χωρίς να τις ονοματίζουν ότι αναφέρονται σε κόμματα, τα οποία όλα μαζί ως ένα κόμμα – ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 10 χρόνια- έφεραν τη χώρα μας στο δυσκολότερο σημείο, της χρέωσαν 120 δισ.».

«Αν τα προοδευτικά κόμματα, όπως φανταζόμαστε, είναι ο παλιός ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα έχει γίνει κόμμα Κωνσταντοπούλου που μιλάει για δολοφόνους για τους συναδέλφους της, η Νέα Αριστερά που έχει ακόμα πολλούς δραχμιστές, κόμματα που έχουν θολές γραμμές για την εξωτερική πολιτική και τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη που έχουν μιλήσει ακόμα και για προγραφές δημοσιογράφων και το έχουν κάνει όπως ο κ. Πολάκης, αν αυτές είναι οι προοδευτικές δυνάμεις, τότε συγγνώμη θα πρέπει κάποιος από τους παλιότερους του ΠΑΣΟΚ και πρώην προέδρους όπως ο κ. Βενιζέλος, να τους παραδώσει μαθήματα. Γιατί φοβάμαι ότι μιλάμε για ένα άλλο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου δεν θα τολμούσε να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ή να συνυπογράψει πρόταση δυσπιστίας με πολιτικά πρόσωπα που βρίθουν λαϊκισμού και χυδαιότητας, όπως η κα Κωνσταντοπούλου» σημείωσε και χαρακτήρισε ως «μονόδρομο» την επίτευξη αυτοδυναμίας του κυβερνώντος κόμματος στις νέες εθνικές εκλογές.