Λιβύη: Διαδηλώσεις κατά της Ελλάδας και του Νίκου Δένδια – Τα συνθήματα σε αγγλικά και ελληνικά

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν διαδηλωτές να περνούν έξω από την ελληνική Πρεσβεία στην Τρίπολη, στη Λιβύη φωνάζοντας συνθήματα κατά της Ελλάδας και του Νίκου Δένδια.

Οι διαδηλώσεις έλαβαν χώρα μετά το πρόσφατο επεισόδιο που δημιουργήθηκε κατά την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών και την προσπάθεια «παγίδευσής» του από την Ναϊλά Αλ- Μανγκούς που είχε υπογράψει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Βίντεο και φωτογραφίες αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του Libya Observer. Όπως αναφέρει το σχόλιο, «οργισμένοι διαδηλωτές έκαναν πορεία έξω από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Τρίπολη ζητώντας την άμεση αναχώρηση της ελληνικής διπλωματικής αποστολής. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την Αστυνομία καθώς η οργή κορυφώθηκε κατά της Ελλάδας για αυτό που οι διαδηλωτές αποκαλούν “διπλωματική προσβολή” προς τη Λιβύη από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια».

Angry protesters marched outside #Greece’s Embassy in Tripoli demanding the Greek diplomatic mission leave immediately. The protesters scuffled with police as anger mounted against Greece over what the protesters said was a “diplomatic insult” to #Libya by FM Nikos Dendias. pic.twitter.com/udYH0sdMpu

