LIVE οι εκδηλώσεις στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια του ΠΑΣΟΚ

Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ, Σημαία

Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ).

Σήμερα, 51 χρόνια έπειτα από την ιστορική εκείνη ημέρα, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο Ζάππειο για τον εορτασμό της επετείου της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ, με κεντρικό θέμα συζήτησης-ανάλυσης, το δημογραφικό. Η βραδιά θα κλείσει με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 19:30 ενώ θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός |«Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα – Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου

