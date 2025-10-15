Κυβερνητικά στελέχη για Καραμανλή: «Παραπάνω από επίκαιρες οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού»

Ως παραπάνω από επίκαιρες χαρακτηρίζουν στελέχη της κυβέρνησης τις επισημάνσεις που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της πρώην Προέδρου της Βουλής κυρίας Άννας Ψαρούδα Μπενάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καραμανλής στην ομιλία του έδωσε έμφαση στο κράτος δικαίου, την αξία των θεσμών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, λέγοντας: «Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

«Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες» ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη.