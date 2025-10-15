Φάρμα: Η μονομαχία του Αχυρώνα θα έχει μόνο έναν νικητή – Ποιος συνεχίζει το συναρπαστικό ταξίδι της Φάρμας;

Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” η πράσινη ομάδα ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας και ο Μιχαήλ Στέλιος αυτοπροτάθηκε για τη θέση του πρώτου μονομάχου.

Η γαλάζια ομάδα τα πήγε καλύτερα στην Αποστολή του Επιστάτη, κερδίζοντας έτσι το δικαίωμα να πάρει στον στάβλο της, τις γίδες της πράσινης ομάδας, αλλά και ένα λαχταριστό ταψί γαλακτομπούρεκο!

Ωστόσο, ηττήθηκαν στη 2η Δοκιμασία Ασυλίας και άρα ο Μιχαήλ θα κληθεί να επιλέξει αντίπαλο από την ομάδα του σπιτιού.

Απόψε, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, τα μέλη της γαλάζιας ομάδας λαμβάνουν μέρος στην Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, με στόχο ένας από αυτούς να εξασφαλίσει ότι δεν θα κινδυνεύσει η θέση του στη σημερινή Μονομαχία του Αχυρώνα.

Ο νικητής θα κρατήσει, τελικά, την ασυλία ή θα αποφασίσει να προστατέψει κάποιο μέλος της ομάδας του;

Οι συζητήσεις περιστρέφονται συνεχώς γύρω από το όνομα του Δημήτρη Ζήκου, με πολλούς από τους συμπαίκτες του να δυσανασχετούν με κάποιες συμπεριφορές.

Το θέμα ανοίγει στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, οι κατηγορίες που ακούγονται είναι βαριές και η ένταση κορυφώνεται.

O Mιχαήλ Στέλιος δεν δυσκολεύεται να επιλέξει τον αντίπαλό του και η Μονομαχία ξεκινά! Ποιος θα καταφέρει να υπερισχύσει και να συνεχίσει το συναρπαστικό ταξίδι της Φάρμας;

Κάθε εβδομάδα κάποιος αποχωρεί, αλλά μόνο ένας θα καταφέρει να φτάσει στο τέλος και να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000€!

Δείτε εδώ το trailer του 12ου επεισοδίου – Τετάρτη 15.10.2025:

 

20:55 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

