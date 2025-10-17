Κυρανάκης: Η απόσυρση των τρόλεϊ θα γίνει σταδιακά – Το σύνολο των εργαζομένων δεν θα χάσει την εργασία του

«Με λιγότερο κόστος θα έχουμε καλύτερη υποδομή, καλύτερες υπηρεσίες, με περισσότερα πιο φθηνά δρομολόγια, πιο πυκνά, με λιγότερη αναμονή στη στάση πιο καθαρά λεωφορεία» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου, στη Βουλή.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος έκανε λόγο για απουσία στρατηγικού σχεδίου και επιστημονικών μελετών για την αντικατάσταση των τρόλεϊ, αμφισβητώντας τα στοιχεία για το κόστος των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων.

«Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελεί ο σημερινός στόλος των τρόλεϊ, οι φορολογούμενοι πληρώνουν περίπου 5,5 ευρώ. Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελεί ένα ηλεκτρικό λεωφορεία, το ελληνικό κράτος, οι φορολογούμενοι πληρώνουν περίπου 2,5 ευρώ. Άρα μιλάμε για υπερδιπλάσιο κόστος», απάντησε ο κ. Κυρανάκης.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η απόσυρση των τρόλεϊ θα γίνει σταδιακά. «Δεν έχουμε πει ότι θα έχουμε πλήρη αποψίλωση των γραμμών τρόλεϊ από τον στόλο. Θα μείνουν για κάποια χρόνια αυτά που έχουν χρόνο ζωής και θα πυκνώσουν σε δρομολογιακές γραμμές, οι οποίες θα είναι σε ευθείες, όπως Συγγρού, Κηφισίας, Πειραιώς, σε μια σειρά ευθείες που δεν έχουν τόσο μεγάλη όχληση τα καλώδια και ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν τα υπόλοιπα δρομολόγια με περισσότερα λεωφορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Από τα χρήματα που έχουμε εξασφαλίσει από ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούμε για κάθε δύο νέας γενιάς τρόλεϊ να αγοράζουμε τρία ηλεκτρικά λεωφορεία, άρα το κόστος των φορολογουμένων είναι χαμηλότερο».

Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης διαβεβαίωσε ότι καμία θέση εργασίας δεν θα χαθεί. «Έχω διαβεβαιώσει δημόσια και πριν την ανακοίνωση για τα τρόλεϊ και μετά την ανακοίνωση, ότι το σύνολο των εργαζομένων δεν θα χάσει την εργασία του. Απορροφάται στο σύνολό του από τον ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες, ΑΕ) και παράλληλα έχουμε ανοικτή πρόσκληση για προσλήψεις και μάλιστα με αυξημένες αποδοχές» τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σχολιάζοντας τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις συνδικαλιστικών σωματείων, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι έχει γίνει διαβούλευση, ενώ άφησε αιχμές, σημειώνοντας ότι «αυτά που έρχονται και μου λένε διάφορα σωματεία, τα ίδια ακριβώς τα βλέπω και σε προσπέκτους συγκεκριμένου κατασκευαστή οχημάτων».

«Με λιγότερο κόστος θα έχουμε καλύτερη και φθηνότερη υποδομή, καλύτερες υπηρεσίες, με καλύτερη, φθηνότερη υποδομή. Αυτό σημαίνει πιο πολλά δρομολόγια, πιο πυκνά, λιγότερη αναμονή στις στάσεις, πιο καθαρά λεωφορεία», κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

