Κουτσούμπας στη Στοκχόλμη: Αυξάνονται οι απαιτήσεις για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των λαών που ασφυκτιούν και αναζητούν διέξοδο

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σουηδία, μίλησε το βράδυ του Σαββάτου στην πολιτική συγκέντρωση της Τομεακής Οργάνωσης Σκανδιναβίας, με θέμα: «Ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και την πολεμική προετοιμασία, με τους κομμουνιστές μπροστά, στον αγώνα για την ανατροπή, για τον σοσιαλισμό», που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης.

Επισήμανε ότι «οι Θέσεις της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο του κόμματος που έχουν διακινηθεί και στη Σουηδία, θέτουν ως συγκεκριμένο στόχο, το επαναστατικό μας πρόγραμμα, η στρατηγική μας, να αποτυπώνεται και να προωθείται μέσα από την κάθε μας δραστηριότητα, σε καθημερινή βάση, σε όλους τους τομείς, σε κάθε κρίκο της δουλειάς των οργανώσεων μας».

«Έχουμε επίγνωση ότι χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας σε οποιασδήποτε συνθήκες, γιατί διαβλέπουμε ότι οι μέρες της θύελλας είναι μπροστά μας» υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε λεπτομερώς στους δύο πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή «που εγκυμονούν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους κλιμάκωσης και γενίκευσης», στην στροφή στην πολεμική οικονομία και στις βαριές της συνέπειες για τους λαούς καθώς και στο ότι «είναι όλο και πιο κοντά μια νέα διεθνής καπιταλιστική κρίση», επισημαίνοντας ότι καμία μορφή καπιταλιστικής διαχείρισης μπορεί δεν να την αναιρέσει καθώς είναι «το DNA του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος».

Είπε ότι η επιθετικότητα και η βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος ισχύει ακόμα περισσότερο για τους μετανάστες που είναι «σε κάθε περίπτωση ο πιο αδύναμος κρίκος σε όποια χώρα κι αν βρίσκονται».

«Εσείς που φύγατε από την Ελλάδα, αναζητώντας δουλειά, σπουδές, καλύτερες συνθήκες ζωής κι εργασίας, εξαιτίας της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων, της ΕΕ, στην ουσία βρεθήκατε αντιμέτωποι με ένα βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα που σας ακολουθεί και στη χώρα που μεταναστεύσατε» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και αναφέρθηκε στη συνέχεια με συγκεκριμένα παραδείγματα στην κατάσταση στην Σουηδία.

Αναφέρθηκε στην κλιμάκωση «της εμπλοκής της Σουηδίας στα πολεμικά πεδία με το λαό της να μετατρέπεται σε στόχο αντιποίνων», με «τη στήριξη όλων των κομμάτων της κεντροδεξιάς κυβέρνησης, όπως και της ακροδεξιάς που τη στηρίζει, αλλά και τη σύμπλευση σοσιαλδημοκρατών και του Νατοϊκού λεγόμενου “Αριστερού Κόμματος”».

Συμπλήρωσε ότι στην Σουηδία «στοχοποιούνται μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά και Σουηδοί εργαζόμενοι που δεν “καταπίνουν” το αφήγημα να ματώσουν για τα συμφέροντα της κυρίαρχης άρχουσας τάξης» προσθέτοντας, ότι «εντείνονται τα μέτρα καταστολής σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος».

«”Καρφί στο μάτι τους» είναι η στάση των λιμενεργατών στο λιμάνι του Γκέτεμποργκ, οι οποίοι αρνήθηκαν να ξεφορτώσουν πλοία με πολεμικό υλικό που θα στέλνονταν στο Ισραήλ για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Γι’ αυτό λύσσαξαν και μεθόδευσαν την απόλυση του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας των λιμενεργατών» είπε, συμπληρώνοντας ότι «ίδια είναι η λύσσα τους και στην Ελλάδα ένα χρόνο μετά την κινητοποίηση των λιμενεργατών στο λιμάνι του Πειραιά τον Οκτώβρη του 2024, με την οποία είχαν αποτρέψει τη μεταφορά πολεμικού υλικού για τη σφαγή στη Γάζα, με τη συμμετοχή πλήθους σωματείων και εργαζομένων και με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Γι αυτό και ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Σωματείου των λιμενεργατών ΕΝΕΔΕΠ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, στέλεχος του ΚΚΕ, καλείται σε απολογία από την Εισαγγελία Πειραιά με απαράδεκτες, αστήρικτες και κατασκευασμένες κατηγορίες» και πρόσθεσε:

«Κι από αυτό το βήμα, καταδικάζουμε αυτή την απαράδεκτη δίωξη και απαιτούμε να σταματήσει τώρα αμέσως» σημειώνοντας τη θύελλα διαμαρτυριών από όλο τον κόσμο με το ξεκάθαρο αίτημα «καμία δίωξη στους αγωνιστές λιμενεργάτες! Να τιμωρηθεί το κράτος δολοφόνος Ισραήλ, να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική, και στρατιωτική συνεργασία μαζί του!».

«Το ΚΚΕ επιμένει να στέκεται στο πλάι του Παλαιστινιακού λαού, να παλεύει για την αναγνώριση Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα πριν του ’67, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με εδαφική ενότητα χωρίς κατοχικές στρατιωτικές- αστυνομικές δυνάμεις» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Πρόσθεσε ότι «αυτές οι κινητοποιήσεις των λιμενεργατών φανερώνουν την αστείρευτη δύναμη της εργατικής τάξης, της τάξης που με το μόχθο της κινεί την οικονομία, που χωρίς αυτή γρανάζι δε γυρνά. Κι αυτή η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορεί να ξεπεραστεί».

Είπε ότι αυτές τις μέρες έγιναν «τα επίσημα αποκαλυπτήρια των σχεδιασμών της άρχουσας τάξης της Ελλάδας, η οποία προκειμένου να επεκτείνει και να αναβαθμίσει τις μπίζνες της, έχει αναλάβει ρόλο πρωτοπαλίκαρου στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, κάνει πλάτες στο κράτος κατακτητή Ισραήλ στη γενοκτονία που διεξάγει, για να μετατραπούν τα παλαιστινιακά εδάφη στη Γάζα και τη Δυτική όχθη σε αμερικάνικο προτεκτοράτο και “πέρασμα” για τα ευρωατλαντικά ενεργειακά κι εμπορικά σχέδια. Σχεδιασμοί που θέλουν την Ελλάδα να μετατρέπεται σε “πύλη” πανάκριβου αμερικανικού LNG και σε κόμβο παραχώρησης του εγχώριου ορυκτού πλούτου στους αμερικανικούς ομίλους με ανυπολόγιστους κινδύνους για τον λαό».

Πρόσθεσε ότι αυτή η εμπλοκή «μας μπλέκει όλο και πιο βαθιά στον λυσσαλέο ανταγωνισμό όλων αυτών με τη Ρωσία και την Κίνα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με το “δρόμο του μεταξιού” και άλλα, για τα δικά τους οικονομικά, γεωπολιτικά συμφέροντα».

Είπε ότι «οι μόνοι που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι», και χαρακτήρισε ως «μεγάλο ψέμα» τον ισχυρισμό ότι «η μετατροπή της Ελλάδας σε “ενεργειακό κόμβο” θα προστατεύσει τάχα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

«Το αντίθετο θα συμβεί. Αυτά, θα μπουν ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο των σφοδρών ανταγωνισμών, με τα παζάρια να ανοίγουν τον δρόμο για συνεκμετάλλευση» είπε.

Ο Δ. Κουτσούμπας καταδίκασε «την κλιμάκωση των αμερικανικών απειλών, ενάντια στη Βενεζουέλα και το λαό της, εποφθαλμιώντας τον έλεγχο του ορυκτού πλούτου της.

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην «ενίσχυση της τάσης επιδείνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων στην Σουηδία όλα τα προηγούμενα χρόνια», εκτιμώντας ότι αυτή θα ενταθεί καθώς «ενισχύονται τα σημάδια μιας επικείμενης νέας καπιταλιστικής κρίσης», ενώ συμπλήρωσε και με αναφορά «στα άγρια κατασταλτικά μέτρα σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων».

Είπε ότι σε αυτές τις συνθήκες «αυξάνονται οι απαιτήσεις για τη δουλειά των κομμουνιστών για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των λαών που ασφυκτιούν, που νιώθουν τις προσδοκίες τους να διαψεύδονται, που αναζητούν διέξοδο».

«Ο λαός και στην Ελλάδα και στη Σουηδία, δεν μπορεί να περιμένει, από τους κάθε είδους νέους και αναπαλαιωμένους σωτήρες, από την όποιας μορφής εναλλαγή στην αστική διαχείριση, παρά μόνο νέα βάσανα» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Είπε ότι όλα όσα ζει ο λαός μας και στην Ελλάδα «είναι συνέπειες της αντιλαϊκής στρατηγικής του κεφαλαίου, των κανονισμών κι οδηγιών της ΕΕ που έχουν την υπογραφή, όχι μόνο της ΝΔ, αλλά και των άλλων κομμάτων που συμπλέουν μαζί της στρατηγικά».

«Αυτό είναι τελικά το περιβόητο “κράτος δικαίου” της ΕΕ, που δεν μπορεί ούτε στα λόγια ως τέτοιο να υπάρξει. Γιατί άδικος είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός γι αυτό και δε σηκώνει γιατρειά παρά μόνο ανατροπή» υπογράμμισε.

Τόνισε την σημασία της συντονισμένης δράσης του ΚΚΕ με Κομμουνιστικά Κόμματα, με τα οποία συνεργάζεται, όπως το Σουηδικό Κομμουνιστικό Κόμμα (SKP), αλλά και της συμπόρευσης και κοινής πάλης των Ελλήνων μεταναστών με το ΚΚΕ

«Η συμβολή σας είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, και είναι ανάγκη αυτή να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.

Με την ανάπτυξη ακόμα πιο ισχυρών δεσμών με τις οργανώσεις του ΚΚΕ για να δυναμώσουμε αποφασιστικά τους κοινούς μας αγώνες.

Με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμοι στο κάλεσμα της Ιστορίας, για το σοσιαλισμό, όπως λέει και το σύνθημα του 22ου Συνεδρίου μας. Προχωράμε δυναμικά μπροστά! Θα τα καταφέρουμε!» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.