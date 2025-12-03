Κωνσταντοπούλου: Είμαστε ξεκάθαρα με τους αγρότες – Στηρίζουμε τα μπλόκα

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ξεκάθαρα με τους αγρότες, στηρίζοντας τα μπλόκα τους ως «το όπλο τους να διεκδικούν».
  • Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ευθύνεται η εγκληματική οργάνωση της ΝΔ, με επικεφαλής τον Μητσοτάκη».
  • Σχολιάζοντας το βιβλίο του κ. Τσίπρα, η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «εξοργιστικά» όσα γράφει για την τραγωδία στο Μάτι, αποκαλώντας τον «πολιτικό απατεώνα».
Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενη στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, δήλωσε κατηγορηματικά ότι «είμαστε ξεκάθαρα με τους αγρότες και κατά συνέπεια στηρίζουμε τα μπλόκα τους, αφού αυτό είναι το όπλο τους να διεκδικούν».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «ευθύνεται η εγκληματική οργάνωση της ΝΔ, με επικεφαλής τον Μητσοτάκη», διευκρινίζοντας πως «προφανώς δεν ευθύνονται όλα τα στελέχη της ΝΔ, καθώς πολλά είναι τα μέλη της τα οποία επίσης διαμαρτύρονται για όλα αυτά που συμβαίνουν».

Σχολιάζοντας το βιβλίο του κ. Τσίπρα, είπε ότι ξεκίνησε να το διαβάζει, όχι για να δει τι γράφει για την προδοσία του 2015, αλλά «ήθελα να δω τι γράφει για την τραγωδία στο Μάτι και ήταν εξοργιστικά. Ο Τσίπρας έδωσε τότε μια κακοπαιγμένη παράσταση, ενώ ήξερε ότι είχαμε δεκάδες νεκρούς».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποκάλεσε τον κ. Τσίπρα, «πολιτικό απατεώνα» και τόνισε ότι «είναι υποχρέωση μας να μην αφήσουμε τον κόσμο να εξαπατηθεί ξανά».

