Λέρος: Καταδίωξη ταχύπλοου με 30 μετανάστες

  • Καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους με 30 μετανάστες σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Λέρο, όταν ο χειριστής του ανέπτυξε ταχύτητα στη θέα περιπολικών του Λιμενικού.
  • Το σκάφος αποβίβασε τους μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικοι, στην περιοχή Βρομόλιθου και Ξηρόκαμπου, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.
  • Ένας 16χρονος Σύρος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες ως διακινητής τους και συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομη είσοδο, διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών και έκθεση ζωής σε κίνδυνο.
Καταδίωξη ταχύπλοου σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν δυο Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού εντόπισαν ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κατευθύνεται στη Λέρο.

Στη θέα των περιπολικών, ο χειριστής του σκάφους ανέπτυξε ταχύτητα και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς. Το ταχύπλοο αποβίβασε τους 30 μετανάστες (15 άνδρες, 10 γυναίκες και 5 ανήλικους), στην περιοχή Βρομόλιθου και Ξηρόκαμπου. Οι μετανάστες οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού. Ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης  από τα στελέχη του Λιμεναρχείου της Λέρου, οι μετανάστες αναγνώρισαν έναν 16χρονο Σύρο ως διακινητή τους, ο οποίος και συνελήφθη με τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στη χώρα, της απείθειας, της διακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών και της έκθεσης ζωής σε κίνδυνο. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε.

