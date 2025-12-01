Κομισιόν σε Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Η Ελλάδα, έμπνευση για την υπόλοιπη Ευρώπη

Η ιστορική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επίτροπος Εργασίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου συνεχάρη δημοσίως την Ελλάδα για την επίτευξη της εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης» για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη. «Θέλω πραγματικά να συγχαρώ την Ελλάδα για την ιστορική υπογραφή της κοινωνικής συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Όχι μόνο για το τι σημαίνει για την ελληνική αγορά εργασίας, για τους εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις, για τη χώρα, για το κλίμα του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα, αλλά και για την έμπνευση που δίνει για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου, επειδή προέρχεται από μια χώρα που δεν ανήκει στο σκανδιναβικό μοντέλο και που είχε τις δικές της ιστορικές προκλήσεις στο να φέρει τους κοινωνικούς εταίρους στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση. Άρα, το μήνυμα που εκπέμπετε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη» δήλωσε η Ροξάνα Μινζάτου.

Η Νίκη Κεραμέως, κατά την προσέλευσή της στο Συμβούλιο δήλωσε ότι «σήμερα στις Βρυξέλλες ενημερώνω το Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Αρμόδια Επίτροπο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μινζάτου, για την ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που συνήφθη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Μία συμφωνία η οποία ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα μας, οδηγεί στην προστασία περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προσφέρει ένα πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και βάζει ξεκάθαρους κανόνες συνολικά στην αγορά εργασίας».

Η Υπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με την Επίτροπο Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, καθώς και με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DGEMPL), Μάριο Νάβα, στους οποίους παρουσίασε το περιεχόμενο, τη σημασία και τα επόμενα βήματα της Κοινωνικής Συμφωνίας.

Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως έκανε παρεμβάσεις σε δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου με θέματα την απλούστευση, την εφαρμογή και τον αποτελεσματικό έλεγχο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και το «EU Talent Pool».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η Υπουργός συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους της, τον Υπουργό Κοινωνικής Προστασίας της Ιρλανδίας, Ντάρα Κάλιερι και την Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας της Λιθουανίας, Γιουράτε Ζάιλσκίενε, χώρες που προηγούνται της Ελλάδας στη σειρά ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.