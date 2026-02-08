ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης αυταπατάται αν νομίζει ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού

Το ΚΚΕ σχολιάζει την ανάρτηση για την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι «Ο κ. Μητσοτάκης αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή η προσπάθειά του να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές, που περιγράφει στις προτάσεις του, μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σημειώνεται πως ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τελική εισήγηση της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα παρουσιαστεί μέσα στον Μάρτιο.

«Τις συναινέσεις και γι’ αυτό το ζήτημα μπορεί να τις αναζητήσει ο κ. Μητσοτάκης στα κόμματα που μοιράζεται κοινές στρατηγικές, όπως έγινε και πρόσφατα με το νομοσχέδιο για την επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις, το οποίο η κυβέρνησή του προετοίμαζε στα κρυφά για μήνες με τον επικεφαλής της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλο», προσθέτει το ΚΚΕ.

«Αντιδραστική μεταρρύθμιση αποτελεί και το “Εθνικό Απολυτήριο“, για το οποίο μόνο αυτός και το υπουργείο του υποστηρίζουν ότι δήθεν θα προσδώσει στο Λύκειο εκπαιδευτική αξία, λες και αυτή δεν αφορά στο περιεχόμενο της μόρφωσης, που παραμένει υποβαθμισμένο, αλλά μετριέται με τον αριθμό των πανελλαδικών εξετάσεων, που πλέον θα είναι ατελείωτες, σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Όσο για το έγκλημα στη Χίο, ο κ. Μητσοτάκης, αντί να διαφημίζει την αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ που υλοποιεί κατά γράμμα η κυβέρνησή του και έχει ως αποτέλεσμα τέτοιες τραγωδίες, καλά θα κάνει να δώσει απαντήσεις στα αμείλικτα και αναπάντητα ερωτήματα και κυρίως στο γιατί, δίπλα στις ακτές της Χίου, δεκαπέντε ξεριζωμένοι, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, αντί να διασωθούν, ανασύρθηκαν σκοτωμένοι» σημειώνει, ακόμα, το ΚΚΕ και καταλήγει στο σχόλιό του με το εξής «υστερόγραφο».

Κλείνοντας την ανακοίνωση με ένα υστερόγραφο, το ΚΚΕ σχολίασε και το περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, συνδικαλιστές τού διαμαρτυρήθηκαν για το Ισραήλ.

«ΥΓ: Την ίδια ώρα που ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζει τις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ο υπουργός υγείας απαντά σε υγειονομικούς που απαιτούν μονιμοποίηση των επικουρικών στο νοσοκομείο της Λευκάδας ότι “αυτό δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα”. Η κοροϊδία τους θα πάρει απάντηση από τον λαό», έγραψε το ΚΚΕ.