Κεραμέως για ηλεκτρονική κάρτα εργασίας: «Το 2025, χωρίς να έχει κλείσει η χρονιά, είμαστε στα 5 εκατ. δηλωθείσες υπερωρίες»

Για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τους συνταξιούχους και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, μίλησε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open.

«Η συμφωνία αυτή είναι μια ιστορική συμφωνία και είναι μία ιστορική συμφωνία για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας, δηλαδή μία τέτοια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και του συνόλου των εθνικών κοινωνικών εταίρων σε ένα πολύ ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν το εργατικό δίκαιο. Άρα αυτό από μόνο του έχει έναν συμβολισμό. Με άλλα λόγια αυτή η εικόνα ότι η κυβέρνηση και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι όχι μόνο κάθονται και συζητούν αλλά συμφωνούν δεν έχει προηγούμενο και αποπνέει συνολικά μία αισιοδοξία για τη χώρα», είπε η Νίκη Κεραμέως.

Αναφορικά με τον στόχο για τη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας η υπουργός Εργασίας ανέφερε: «Σήμερα δεν έχουμε ξεκάθαρη καταγραφή είμαστε κάπου κάτω από το 30%. Ο στόχος που θέτει η Ευρώπη ως στόχο γενικώς είναι το 80%. Έχουμε δηλαδή πολύ δρόμο. Είμαστε πιο χαμηλά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες«.

«Ένα κομμάτι στο οποίο έχουμε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης είναι οι συλλογικές συμβάσεις», διευκρίνισε.

«Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα»

«Τέσσερα σημαντικά καλά νέα για τους συνταξιούχους. Το πρώτο έγινε ήδη πράξη, τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες κ.ο.κ., 1,4 εκατ. συμπολίτες μας οι οποίοι έλαβαν ήδη τα 250 ευρώ. Θα είναι πάγια αυτή η ενίσχυση, κάθε Νοέμβριο, κάθε χρόνο», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως.

Και συνέχισε: «Δεύτερον, θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα οι συντάξεις του Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες κατά 2,4%. Είναι η φετινή αύξηση η οποία προστίθεται στις προηγούμενες του 13,6%, πλέον νέα αύξηση 2,4% από τις συντάξεις αυτές θα πληρωθούν τέλος Δεκεμβρίου».

«Επίσης οι συντάξεις αυτές όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά από 1/1/2026 έχουμε μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς και από 2027 έχουμε πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πάγιο αίτημα των συνταξιούχων εδώ και πολλά χρόνια και αυτό γίνεται πράξη», είπε η υπουργός Εργασίας.

«Τέταρτο μέτρο, η φορολογική μεταρρύθμιση δηλαδή οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι μπαίνουν σε ισχύ από τον Ιανουάριο ωφελούν και τους συνταξιούχους. Άρα και οι συνταξιούχοι θα δουν περισσότερα χρήματα στο τέλος του μήνα», σημείωσε.

«Έχουμε τεράστιες αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες»

Για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι «τι έχει αποδώσει αυτό; Έχουμε τεράστιες αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες δηλαδή με λίγα λόγια δηλώνονται πολλές περισσότερες υπερωρίες από ό,τι παλιότερα. Και για να είμαι συγκεκριμένη πέρσι, 2024, είχαν δηλωθεί 2,9 εκατ. υπερωρίες. Φέτος, 2025 χωρίς να έχει κλείσει η χρονιά είμαστε στα 5 εκατομμύρια δηλωθείσες υπερωρίες. Αυτές οι υπερωρίες κάπου ήταν πριν».