Κατρούγκαλος: Διάβασα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και ξέροντας τα γεγονότα είναι τίμιο, ακριβές και αντικειμενικό

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», σχολίασε σε συνέντευξή του ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Μιλώντας στο Action 24, ανέφερε «όπως διάβασα το βιβλίο και ξέροντας τα γεγονότα είναι τίμιο, ακριβές και αντικειμενικό, όσο μπορεί να είναι κανείς στη φουρτούνα των γεγονότων. Όταν έφυγα, είχα υπερασπιστεί τότε αυτό που θεωρούσα σωστό».

«Δεν πίστευα ποτέ ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένας τίμιος και καλός άνθρωπος» πρόσθεσε. «Γιατί έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση; Η απάντηση είναι μία, λόγω του Αλέξη Τσίπρα. Είναι προφανές ότι δεν ήταν συμπαγές κόμμα και κάνει μια αυτοκριτική και ο Αλέξης Τσίπρας γιατί δεν τα κατάφερε» σημείωσε.

«Συμφωνώ με την ανάλυση του Αλέξη Τσίπρα, ότι ο Νίκος Παππάς έπρεπε να διευκολύνει και να μην συμμετέχει στα ψηφοδέλτια. Πιστεύω ότι ήταν αθώος, λέω όμως ότι διαμορφώθηκε ένα γεγονός που ήταν βάρος εκείνη την περίοδο» τόνισε.

Ο πρώην υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο «Ιθάκη»: «Ανεβαίνοντας με τα πόδια της σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: “Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος”. “Τι εννοείς;”. Τελείωσε τα βρήκαμε”. Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγενείας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες σχεδόν στο πόδι, και έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση».

«Πρώτα πρώτα υπήρχε η αναγκαιότητα να γίνει μια συμμαχική κυβέρνηση. Δεύτερον, ακόμα κι αν δεν γινόταν το ατύχημα στη σκάλα, έχω πολλές αμφιβολίες αν ο κ. Θεοδωράκης θα δεχόταν να μπει σε μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε ότι εκείνη την εποχή ανήκε σε αυτό που λέμε εμείς που είμαστε κριτικοί σε αυτό το ρεύμα, στους λεγόμενους ακροκεντρώους» δήλωσε ο κ. Κατρούγκαλος σχετικά με το απόσπασμα.

Όπως επισήμανε, εκείνη την εποχή η συνεργασία με το κόμμα του Πάνου Καμμένου «ήταν μονόδρομος».

«Τα βασικά θέματα των εκλογών του Ιανουαρίου ήταν τι θα γίνει με τη λιτότητα και τα μνημόνια και τι θα γίνει με το σύστημα της διαφθοράς. Και στα δύο, το κόμμα του κ. Καμμένου είχε ανάλογες θέσεις με τις δικές μας. Εγώ και τώρα αν με ρωτήσετε αν ήταν σωστή η αντιμνημονιακή πολιτική που είχαμε, η απάντησή μου είναι ναι. Τα μνημόνια ήταν συμπυκνωμένος φιλελευθερισμός και πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις πολιτικές γιατί διαλύουν τις κοινωνίες» τόνισε ο πρώην υπουργός.