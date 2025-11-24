Εκλογές ΔΣΑ – Θέμης Σοφός: Γιατί πρέπει να εμπιστευτείτε τους «Εργατικούς»

«Την Κυριακή 30/11 και Δευτέρα 1/12 θα βρεθούμε όλοι οι δικηγόροι στις κάλπες για να δώσουμε την εντολή μιας ουσιαστικής δικηγορικής εκπροσώπησης» αναφέρει σε μήνυμά του στο Instagram ο υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και επικεφαλής του συνδυασμού «ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ», Θέμης Σοφός.

Στο πρόγραμμά τους ενόψει των εκλογών στο ΔΣΑ, οι «ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ» παρουσιάζουν 30 προτάσεις «για όλους μας, για τη δουλειά μας, για τη ζωή μας»:

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΙΚΗΣ με την αξιοποίηση Δικηγόρων που παρίστανται σε Δικαστήρια με άμεση παρέμβαση σε περίπτωση παραβίασης θεσμικών αρχών. Διεύρυνση αρμοδιοτήτων και αύξηση αριθμού προσώπων στην υπηρεσία του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών των δικηγόρων. «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ» του ΔΣΑ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ.Α Σύσταση δέκα (10) διαρκών ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και άμεσης συμμετοχής σε αυτό 50 δικηγόρων ανά Επιτροπή ειδικά επιλεγμένων με κριτήρια εξειδίκευσης ανά δικαϊικό κλάδο. Σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και e-ΕΦΚΑ. Aποσύνδεση της ρύθμισης των 120 δόσεων με την καταβολή τρεχουσών εισφορών. Επιτροπή παρακολούθησης φορολογικής νομοθεσίας. Διερεύνηση περιπτώσεων απαλλαγής Φ.Π.Α (πέραν των περιπτώσεων του αρ.5 Υ.Α. Αριθ.33305/2024 (ΦΕΚ Β’ 2706/09-05-2024) άρ.27 παρ.1Ν.5095/2024) ΝΕΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (βοηθοί Εισαγγελέων και Ανακριτών Διαφθοράς). MOBILE APPLICATION ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ διακοπτομένων και αναβαλλομένων δικών. ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ αναφορικά με την πορεία ποινικών υποθέσεων σε περισσότερα πεδία και αστικών υποθέσεων σε καρτέλα πελάτη (προθεσμίες, επιδόσεις κλπ). BARCODΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ σε εφαρμογές της καθημερινότητας, συνδεδεμένη με το gov.gr. «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» του Δ.Σ.Α – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ και ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (καθαριότητα, ασανσέρ, κλιματισμός κλπ). Σύσταση ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ για όλες τις τροποποιήσεις για τη διαρκή ενημέρωση των δικηγόρων (e-Diary). ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης νέων δικηγόρων σε κλάδους δικαίου, καθώς και για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε νομοθετικές μεταβολές και βελτιώσεις. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ασφάλισης αστικής ευθύνης δικηγόρων και πολλές άλλες πρωτοπόρες ιδέες, που εφαρμόζονται ήδη σε κοινωνίες προηγμένων κρατών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΣ για δίκες με αλλαδοπούς κατηγορουμένους. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Καθιέρωση αναπληρωτή «ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» για τη διοίκηση του Δ.Σ.Α και την εποπτεία των Πειθαρχικών Οργάνων του Δ.Σ.Α. Σύσταση διαρκούς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Α– Εκπροσώπηση του Σ.Δ.Ε.Ε στο Δ.Σ.Α. Λειτουργία σε κτίρια του Δ.Σ.Α πλήρως εξοπλισμένων χώρων γραφείων και συναντήσεων, με δυνατότητα κεντρικής γραμματειακής υποστήριξης, οι οποίοι θα διατίθενται στους Δικηγόρους, είτε για έδρα, είτε για meeting room, έναντι μισθώματος, ευνοϊκότερου και σαφώς χαμηλότερου σε σχέση με την αγορά. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Επεξεργασία σχεδίου συνεργασίας και συμμετοχής στη λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ Η/Υ (και αύξηση των Η/Υ στις ήδη υπάρχουσες αίθουσες) που είναι διαθέσιμες για τα Μέλη του ΔΣΑ. Προσθήκη σε αυτές φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαρωτών (scanner). Eίσοδος με κάρτα δικηγόρου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (Lawyer City Shuttle) πού θα εκτελεί κυκλική διαδρομή Ευελπίδων-Εφετείο- Κέντρο, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση Δικηγόρων. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ άμισθων και εμμίσθων δικηγόρων. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ και ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Πλαίσιο στον ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ για την εργασία του ασκουμένου Δικηγόρου. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. Πραγματική άσκηση εποπτείας επί των όρων λειτουργίας και σύνταξης των συμβάσεων, έλεγχος προϋποθέσεων τήρησης δεοντολογίας (ωραρίου, συνθήκες και σχέσεις εργασίας, επαγγελματική εξέλιξη κλπ.) για εμμίσθους δικηγόρους. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Διαρκής επιτροπή συνεργασίας με τη Διοίκηση των Δικαστηρίων. Πρόταση Μεταρρύθμισης της Εκλογής 3 Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων (Α.Π., ΣτΕ, Ε.Σ.) από τα αντίστοιχα μέλη τΤΜΗης Δικαιοσύνης με συμμετοχή 20% των Δικηγόρων και τελική εκλογή ενός από την Κυβέρνηση. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Accretided Law Qualification). Με την ειδικότητα αυτή αναβαθμίζεται η εργασία του ασκουμένου δικηγόρου. Από τα δίδακτρα του ανωτέρου τμήματος θα είναι δυνατή η σύσταση και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών αντίστοιχου τμήματος υποστήριξης και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης ασκουμένων δικηγόρων του Δ.Σ.Α, η οποία θα παρέχεται δωρεάν. Ουσιαστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δ.Σ.Α. Κοινωνικές συνέργειες, συμμετοχή Δικηγόρων στους κοινωνικούς αγώνες με διαρκή διάλογο και διαφώτιση Πολιτών και Πολιτειακών παραγόντων. Ανάπτυξη των εργασιών των Δικηγόρων και διεύρυνση της δικηγορικής ύλης με γνώμονα την αναβάθμιση του κύρους του Δικηγορικού Λειτουργήματος. Ανάπτυξη των θεατρικών, μουσικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του Δ.Σ.Α.

«Να πετύχουμε περισσότερα και καλύτερα. Για όλους μας», καταλήγουν στο πρόγραμμα των 30 προτάσεων οι ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ.

Θέμης Σοφός: Είμαστε αρωγοί στον πολίτη

Μιλώντας στον realfm97,8 και τους Γιώργο Χουδαλάκη και Γιώργο Παγάνη ο γνωστός δικηγόρος απάντησε στην ερώτηση γιατί οι συνάδελφοί του δικηγόροι θα πρέπει να ψηφίσουν τον συνδυασμό «ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ»: «Γιατί οι ‘Εργατικοί’ προέρχονται κατ’ αρχάς από το μεγάλο Σώμα των δικηγόρων, των συναδέλφων της καθημερινής πράξης που βρισκόμαστε στα δικαστήρια, βρισκόμαστε στις επάλξεις των καθηκόντων μας κάθε φορά επί πολλά χρόνια και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του πολίτη και είμαστε αρωγοί στον πολίτη. Είμαστε αρωγοί στην κοινωνία. Έχουμε θεσμικό κύρος. Προσπαθούμε πάντοτε να το διατηρήσουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο παρά τις αντιξοότητες, τις εχθροπραξίες και δυστυχώς την απαξίωση ή την προσπάθεια απαξίωσης που παρακολουθούμε όλοι μας σε διάφορα επίπεδα της πολιτείας, σε διάφορες θεσμικές λειτουργίες της πολιτείας».

Και συνέχισε: «Γιατί να ψηφίσουν τους ‘Εργατικούς’ λοιπόν, κοιτάξτε αυτό που χρειάζεται σίγουρα η ουσιαστική απονομή της Δικαιοσύνης είναι έναν συνήγορο, έναν συνήγορο μίας νέας μορφής, τον συνήγορο της Δίκαιης Δίκης. Ποιος είναι ο συνήγορος της Δίκαιης Δίκης; Θα είναι εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου ο οποίος θα παρακολουθεί σε υπηρεσία καθημερινά στα δικαστήρια την ορθή λειτουργία της απονομής της Δικαιοσύνης. Θα παρακολουθεί τις διαδικασίες και θα καταγράφει με συγκεκριμένους τρόπους και θα αναδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις, ενδεχομένως, αβελτηρίες, τις παρατυπίες ή και κάποιες δυσλειτουργίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται σε θεσμικό επίπεδο».

«Γιατί; Γιατί θα έχουμε Επιτροπές παρακολούθησης του νομοθετικού έργου. (…) Ξέρετε τι έχουμε πάθει εμείς οι δικηγόροι; Αλλάζουν οι νόμοι κάθε τόσο και λιγάκι, αλλάζει η νομοθεσία μας κάθε τόσο και λιγάκι και αυτό προκαλεί τεράστια σύγχυση στην ουσιαστική απονομή της Δικαιοσύνης και φυσικά αλλάζουν χωρίς προηγούμενη γνώμη του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση», ανέφερε ο γνωστός δικηγόρος και υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ.

«Γιατί να μας ψηφίσουν; Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τους νέους δικηγόρους, τη νέα γενιά ως ειδικούς επιστήμονες, ως βοηθούς Εισαγγελέων και Ανακριτών στο τεράστιο και δυσβάσταχτο έργο που αντιμετωπίζουν οι δικαστικοί λειτουργοί έχοντας τόνους δικογραφιών να αντιμετωπίσουν μόνοι τους χωρίς καμία βοήθεια της Πολιτείας», τόνισε ο Θέμης Σοφός.

«Γιατί να μας ψηφίσουν; Γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε με ειδικές επιτροπές την ενδοοικογενειακή βία, την έμφυλη βία, την κακοποίηση, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των δικηγόρων με αναπηρία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις συνθήκες λειτουργίας και υποδομών των δικαστηρίων», υπογράμμισε ο Θέμης Σοφός.