Μητσοτάκης: Συμμετείχε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΕΕ για την Ουκρανία – Τι αποφασίστηκε

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της ΕΕ, στην οποία συμμετείχε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, που οργάνωσε εκτάκτως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι.

Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.

