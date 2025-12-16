Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

Σύνοψη από το

  • Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, γνωστοποίησε ότι ο γιος του είναι ο 16χρονος που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη στο Χαλάνδρι.
  • Ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου, ενώ στο όχημα επέβαιναν ακόμη 5 ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας έφερε κουζινομάχαιρο. Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση ανηλίκου.
  • Ο Μιχάλης Κατρίνης χαρακτήρισε την πράξη του γιου του «αδικαιολόγητη και παράνομη», τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους» και αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί.
Με ανάρτησή του στο Χ o βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, γνωστοποίησε ότι ο γιος του είναι ο 16χρονος που συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12), έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε στο Χαλάνδρι.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο για να σταματήσει, με τον ανήλικο να μην συμμορφώνεται στο σήμα ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ο ανήλικος στην προσπάθειά του να διαφύγει μπήκε σε μονόδρομους.

Σημειώνεται πως όταν οι Αρχές σταμάτησαν το όχημα, διαπίστωσαν πως επέβαιναν ακόμη 5 ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας έφερε πάνω του ένα κουζινομάχαιρο. Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου και σύζυγος του Μιχάλη Κατρίνης για παραμέληση ανηλίκου.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση» έγραψε στο X, ο Μιχάλης Κατρίνης.

 

10:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

