ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή οι 8 από τους 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται κι άλλοι εμπλεκόμενοι

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ, Συλληφθέντες, Ανακριτή

Τμηματικά, ανά ομάδες, οδηγούνται από το πρωί ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή οι 8 από τους 16 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, τις απάτες σχετικά με επιχορηγήσεις και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, καθώς και άλλα αδικήματα με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται. Οι 16 συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στην Αθήνα από την Κρήτη φέρεται να καρπώθηκαν τουλάχιστον 1,7 εκ. ευρώ το διάστημα από το 2019 έως το 2025, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συλληφθεί και αναμένεται το επόμενο διάστημα να κληθούν από τις αρχές προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

09:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

