Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος

  • Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας επανέλαβε την πρόσκλησή του για διάλογο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
  • Για το αγροτικό ρεύμα, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αφενός να παρατείνει τη σταθερή χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και να συζητήσουμε και χαμηλότερη από την τιμή 9,2Kw/h».
  • Ως προς το αγροτικό πετρέλαιο, ανέφερε ότι «υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της ΑΑΔΕ και της τεχνογνωσίας να επεξεργαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα μια λύση ούτως ώστε και αυτό το αίτημα των αγροτών να ικανοποιηθεί».
Την πρόσκλησή του για διάλογο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους επανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Για τα αιτήματα των αγροτών ο Κώστας Τσιάρας είπε στον ΑΝΤ1 ότι «οι εκπρόσωποι των αγροτών ζητούν γενικότερα χαμηλότερο κόστος παραγωγής εστιάζοντας στα δύο αιτήματα που αφορούν στο αγροτικό ρεύμα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τον τρόπο που επιστρέφονταν.»

Επιπλέον τόνισε πως κάνοντας τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αφενός να παρατείνει τη σταθερή χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και να συζητήσουμε και χαμηλότερη από την τιμή 9,2Kw/h την οποία είχαμε ορίσει μέχρι τώρα. Γίνεται προσπάθεια να πετύχουμε την πιο χαμηλή τιμή η οποία δεν δημιουργεί και άλλου είδους ζητήματα».

Ως προς το δεύτερο αίτημα των αγροτών για το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία ανέφερε: «Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αναζητούνταν ο τρόπος να υπάρχει το “αποφορολογημένο πετρέλαιο” στην αντλία, υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της ΑΑΔΕ και της τεχνογνωσίας να επεξεργαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα μια λύση ούτως ώστε και αυτό το αίτημα των αγροτών να ικανοποιηθεί».

