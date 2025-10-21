Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον Πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα – Βίντεο

Τις συνεχείς παρεμβάσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σχολίασε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ναι, έγινε ουρά σας πράγματι όλη η αντιπολίτευση. Το πετύχατε αυτό κ. Κωνσταντοπούλου, να πείτε ένα μεγάλο μπράβο στον κ. Ανδρουλάκη που σπεύδει να ακολουθεί κάθε πρωτοβουλία σας. Θέλει μεγάλη προσπάθεια αυτό για να το κάνεις» ανέφερε σε ένα σημείο της ομιλίας του ο κ. Μητσοτάκης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ακούγεται να φωνάζει από τα έδρανα.

Τότε παρενέβη ο πρόεδρος της Βουλής, λέγοντας: «Ηρεμήστε. Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα. Δεν το έχετε καταλάβει τόση ώρα;»