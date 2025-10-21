Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας

Για ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Είναι μία πρωτοβουλία που αφορά τους κανόνες μίας οργανωμένης πολιτείας, αλλά και τον ίδιο τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Μία κίνηση που αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής, απαντώντας σε ένα τοξικό κλίμα και σε αυθαίρετες εντάσεις που κάποιοι επιμένουν να προκαλούν.

Τα μέτρα δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, αλλά ήταν μία απαραίτητη επιλογή. Όπως είπε και ο υπουργός Δικαιοσύνης αφορούν ένα χώρο που θεωρούμε ιερό, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα και σε καμία οργάνωση και κανέναν πρόσωπο. Εδώ και σχεδόν ένα αιώνα αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. Αυτός ο χαρακτήρας πρέπει να διατηρηθεί, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως αυτό το σημείο συμβολίζει την ενότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας. «Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του ιερού χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης σε αυτό το ερώτημα είναι καταφατική. Σε αυτόν το ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του, ούτε θα γίνονται φθορές όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα. Ο χώρος αυτός βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος επί θολού τοπίου αρμοδιοτήτων. Σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε τύπου κομματική εκμετάλλευση. Έτσι τώρα το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας, καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, τη φροντίδα, την ανάδειξή του. Η αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι στην πλατεία Συντάγματος ή σε άλλο δημόσιο χώρο δεν αλλάζει τίποτα και παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις.

«Δεν μιλάμε για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Μιλάμε για την αποκατάσταση των πραγμάτων και των αξιών. Οι ιεροί χώροι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο. Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών», ανέφερε.