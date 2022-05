Η Τουρκία ξεπληρώνει γραμμάτια στη Ρωσία και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ την εκθέτει στις Βρυξέλλες

Παραμονή της Συνόδου των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, η Τουρκία επέλεξε να προχωρήσει σε δίδυμη πρόκληση στην Αλεξανδρούπολη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Την Τετάρτη η Τουρκία επέλεξε να τραβήξει το σχοινί στα άκρα, στις σχέσεις της με την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας ταυτόχρονα ευθέως την συνοχή του ΝΑΤΟ.

Η παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, με την πτήση 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη δεν αποτελεί ωμή αμφισβήτηση μόνο της Εθνικής μας Κυριαρχίας αλλά και των ίδιων των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή.

Διότι, για τους Αμερικανούς η Αλεξανδρούπολη πλέον αποτελεί υψίστης στρατηγικής σημασίας περιοχή, αφού όχι μόνο χρησιμοποιείται για την διευκόλυνση των στρατιωτικών της κινήσεων αλλά και ως ενεργειακός κόμβος, που καλείται να δώσει λύση στο πρόβλημα απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο.

Η ενεργειακή αυτονομία της ανατολικής Ευρώπης, συνεπώς του ανατολικού βραχίονα του ΝΑΤΟ περνάει μέσα από την Αλεξανδρούπολη, συνεπώς είναι εύκολα αντιληπτό γιατί οι ΗΠΑ δίνουν πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για τις επενδύσεις αλλά και για την ασφάλεια στην περιοχή.

Η Τουρκία, αφού προσπάθησε – ανεπιτυχώς είναι η αλήθεια – να «χαλάσει» την αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ, Tiger Meet, από την οποία αποβλήθηκε από την Ελλάδα, στον απόηχο των υπερπτήσεων της 27ης Απριλίου, τώρα υποβάλει τα σέβη της στην Ρωσία μέσω της ευθείας απειλής της Αλεξανδρούπολης, με ένα ζεύγος μαχητικών F-16.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος χθες το μεσημέρι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης (Supreme Allied Commander Europe -SACEUR), τον Αμερικανό τετράστερο Πτέραρχο Tod Wolters, τον οποίο τον Σεπτέμβριο αναμένεται να διαδεχθεί ο Στρατηγός – και γνώριμος της Ελλάδας Christopher Cavoli.

Στην συνάντηση, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ άνοιξε την βεντάλια των τουρκικών προκλήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, που πλέον δεν αποτελούν απειλή μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τα αμερικανικά συμφέρονται και την συνοχή της Ευρώπης.

Η επιμονή του ΓΕΕΘΑ στην εξωστρέφεια το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας την αμυντική διπλωματία μέσω της ενδυνάμωσης των διμερών, τριμερών και τετραμερών σχημάτων συνεργασίας σε Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο αλλά και Μέση Ανατολή, αποδίδει καρπούς.

Τα αποτελέσματα πλέον είναι ορατά στο πεδίο, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ελλάδα αποτελεί επί του πρακτέου ο πυλώνας σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, με τις συμμαχικές δυνάμεις να εμπιστεύονται την χώρα μας για συνεργασία τώρα που το ΝΑΤΟ βρίσκεται επί ποδός ενδεχόμενης εμπλοκής με την Ρωσία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αρχηγός συμμετείχε στην 187η Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων (Military Committee Conference in Chiefs of Defence Session – MCCS), που διεξήχθη στο Στρατηγείο της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, υπό τον Πρόεδρό της Admiral Rob Bauer.

Κατά την Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) General Tod Wolters και ο Supreme Allied Commander Transformation (SACT) General Philippe Lavigne, συζητήθηκαν ζητήματα ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για την Συμμαχία, με έμφαση στην ικανότητα προσαρμογής της στα νέα δεδομένα ενός περιβάλλοντος ασφαλείας που μεταβάλλεται ταχύτατα.

Κατά την έναρξη της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής αναφέρθηκε στην άμεση και ομαλή αναπροσαρμογή της αμυντικής διάταξης του ΝΑΤΟ ως συνέπεια της βάναυσης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας κ. Jens Stoltenberg, ο οποίος αναφέρθηκε στο ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον καθώς και στις απαιτήσεις που αυτό θέτει έναντι του ΝΑΤΟ, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου Κορυφής στην Μαδρίτη τον προσεχή Ιούνιο.

Στην συνέχεια, οι Αρχηγοί συζήτησαν για την κατάσταση στην Ουκρανία και την εξέλιξη της ρωσικής εισβολής, παρουσία του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ (European Union Military Committee – EUMC) General Robert Brieger και των Ομολόγων τους της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Ουκρανίας (μέσω τηλεδιάσκεψης), στην οποία εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την πολεμική της προσπάθεια και τον θαυμασμό τους για την γενναιότητα του Ουκρανικού λαού.

Ακολούθως, ο SACEUR αναφέρθηκε στην υλοποίηση του νέου Θεσμικού Κειμένου της Συμμαχίας για την «Αποτροπή και Άμυνα στην Ευρω-Ατλαντική Περιοχή» (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area – DDA), καθώς και στην μελλοντική Διάταξη Δυνάμεων του ΝΑΤΟ επί της αναπροσαρμογής της οποίας παρασχέθηκαν κατευθύνσεις από τους Αρχηγούς.

Στην συνέχεια και παρουσία και πάλι του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ General Robert Brieger, οι Αρχηγοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους Ομολόγους τους της Αυστραλίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Ιαπωνίας και της Νέας Ζηλανδίας για τις περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, καθώς και για την διασύνδεση των ζητημάτων της συγκεκριμένης περιοχής με το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας.

Κατά την τελευταία ενότητα της Συνόδου, η συζήτηση εστιάστηκε στην σημασία του υπό κατάρτιση νέου Στρατηγικού Δόγματος του ΝΑΤΟ για την αναπροσαρμογή του στις ευρύτερες εξελίξεις, όπως και στην ενημέρωση των Αρχηγών από τον SACT για το νέο «Προεξάρχον Κείμενο Διεξαγωγής Πολέμου» (ΝΑΤΟ Warfighting Capstone Concept – NWCC) και την πρόοδο υλοποίησής του, καθώς και επί θεμάτων καινοτομίας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Συμμαχίας.