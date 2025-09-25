Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8: Δεν υπάρχει κανένα θέμα εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ – Ο Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε μία ανησυχία

Για την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ και τα ελληνοτουρκικά μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για το αίτημα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ να κληθεί ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι «υπήρχαν οι δηλώσεις του κυρίου Μπουκώρου για τον κύριο Μυλωνάκη, η προειδοποίηση την οποία είπε ότι του απήυθυνε για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσω παρακολουθήσεων. Άρα λοιπόν βεβαίως και πιστεύουμε ότι πρέπει να κληθεί ο κύριος Μυλωνάκης».

Και συνέχισε: «Πραγματικά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές όσον αφορά το ζήτημα της λειτουργίας της Εξεταστικής. Όταν η κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή αρνείται την κλήση των πιο βασικών μαρτύρων, όπως ήταν ο ‘Φραπές’, ο ‘Χασάπης’, το στέλεχος με την πόρσε και αντί για αυτό ζητούν να κληθούν ακόμη και άνθρωποι που έχουν πεθάνει καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά ξαναβλέπουμε την ίδια λογική συσκότισης, την οποία είδαμε στην Εξεταστική των Τεμπών».

Για την ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Νέα Υόρκη τόνισε ότι «εδώ πέρα έχει δείξει κάποια προχειρότητα η ελληνική κυβέρνηση γιατί όπως φαίνεται δεν εκτίμησε καλά μία κατάσταση. Γιατί βιάστηκε να προαναγγείλει αυτή τη συνάντηση όταν τελικά, όπως φαίνεται, όλα παιζόντουσαν».

Αναφορικά με την εσωκομματική γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις η Νάντια Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι «όλο αυτό είναι μία τρικυμία εν ποτηρίω. Δηλαδή κάποια στελέχη εξέφρασαν μία άποψη. Από που έχει γεννηθεί μία ολόκληρη συζήτηση ότι υπάρχει αμφισβήτηση του προέδρου ή ότι υπάρχει εσωστρέφεια μέσα στο ΠΑΣΟΚ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω».

«Ο κύριος Γερουλάνος εξέφρασε μία ανησυχία. Εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε να αμφισβητεί κανέναν. Είπε να κινηθεί η ‘βελόνα’ ο δείκτης. Όλοι προφανώς θέλουμε να ανέβουν τα ποσοστά. Πρώτος από όλους ο Νίκος Ανδρουλάκης, όλοι μας», σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα εσωστρέφειας. Προχωράμε, προχωράμε όλοι μαζί και ειλικρινά πιστεύω ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε», ανέφερε η Νάντια Γιαννακοπούλου.