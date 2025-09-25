Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η άρνηση κλήσης του κ. Μυλωνάκη δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ενορχηστρώσει ακόμη μια «κακιά στιγμή» Εξεταστικής Επιτροπής

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζει ανερυθρίαστα την τακτική της συγκάλυψης. Αρνήθηκε και σήμερα, παρά την κοινή πρόταση της αντιπολίτευσης για την άμεση κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη. Μια στάση προκλητική, μετά τη χθεσινή δήλωση του κ. Σαλάτα, ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν το πρόσωπο που τον καρατόμησε» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνεχίζουν:

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη

«Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδια στο σίριαλ της συγκάλυψης, μετά τη διάχυση ευθυνών και αποκλεισμό αρκετών ακόμα κρίσιμων μαρτύρων. Όλα δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ενορχηστρώσει ακόμα μια “κακιά στιγμή” Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να προστατευθεί ο ίδιος και το στενό περιβάλλον του, πετώντας στα σκουπίδια τις υποκριτικές διαβεβαιώσεις στον αγροτικό κόσμο για απόδοση δικαιοσύνης στο “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πορτοκαλάδα και άλλα 5 ροφήματα που δεν πρέπει να πίνουμε με τα χάπια της πίεσης

Ποια είναι τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παπαθανάσης: Μεγαλύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων σημαίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη της οικονομίας και στήριξη...

ΕΦΚΑ: Στο τραπέζι νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη – Τι θα προβλέπει και ποιους θα αφορά

Apple: Πόσο ανθεκτικό σε γρατζουνιές και φθορές είναι το iPhone 17 Pro;

Τεστ προσωπικότητας: Το βουνό που θα επιλέξετε εικόνα αποκαλύπτει τι σκέφτονται οι φίλοι σας για εσάς
περισσότερα
13:56 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Η απάντηση στις δηλώσεις Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα – «Κάποιες είναι προς τη λάθος κατεύθυνση»

Για ερασιτεχνισμό και διπλωματική αποτυχία αναφορικά με τη ματαίωση της συνάντησης του Έλληνα ...
13:36 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, έπειτα από αίτημα Μητσοτάκη

Τη διεξαγωγή συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μ...
13:12 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη

Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση τ...
13:03 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήση Μυλωνάκη ζητεί σύσσωμη η αντιπολίτευση – Τι απαντά η κυβέρνηση

Την κλήτευση για κατάθεση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ζητούν τα κόμμ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος