Γεροβασίλη για τις φωτιές σε Άρτα και Πρέβεζα: «Κενό γράμμα οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θωρακισμένη χώρα – Δοκιμάζεται ο τόπος μας»

Στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται για δεύτερη ημέρα σε περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας βρέθηκε η Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Όλγα Γεροβασίλη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, συνομίλησε με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους που δοκιμάζονται από τις εκτεταμένες πυρκαγιές, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό μηχανισμό.

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θωρακισμένη χώρα και ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού αποδείχτηκαν κενό γράμμα», δήλωσε η κ. Γεροβασίλη, επισημαίνοντας πως «είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός, ιδίως στον τομέα της πρόληψης, ήταν ανεπαρκής».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και εξέφρασε την αλληλεγγύη της στους ανθρώπους που δοκιμάζονται.

«Για δεύτερη μέρα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη με εκτεταμένες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Δοκιμάζεται ο τόπος μας, οι άνθρωποι, σε περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας από το πύρινο μέτωπο. Η σκέψη μας βρίσκεται διαρκώς στους συμπολίτες μας που βιώνουν τον εφιάλτη, στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και σε όλους όσους δίνουν τη μάχη στο πεδίο», ανέφερε στη δήλωσή της.

