Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Φωτιές στην Αχαΐα: Συγκλονιστικές εικόνες από την μάχη πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων στην Πάτρα

Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τα τελευταία εικοσιτετράωρα την Πάτρα. Η μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις συνεχίζεται και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή.

Το ντόμινο των πύρινων γλωσσών στην Πάτρα δεν έχει τέλος. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν υπεράνθρωπη μάχη για να προστατεύσουν κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά τον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός τόσο στις αρχές όσο και στους κατοίκους, οι οποίοι ζουν ώρες μεγάλης αγωνίας. Η φωτιά, ενισχυμένη από τους ισχυρούς ανέμους εξαπλώθηκε γρήγορα, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μέτωπο που απειλεί περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.

Όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι, παλεύουν να σβήσουν τις φλόγες για να σωθούν οι κόποι μίας ζωής.

 

 

ΠΑΤΡΑ ΦΩΤΙΕΣ

 

 

 

φωτογραφίες: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

