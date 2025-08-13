ΠΑΣΟΚ: «Απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη»

«Η χώρα μας δοκιμάζεται και πάλι σκληρά, με μεγάλες πυρκαγιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, ‘Αρτα και Αιτωλοακαρνανία», επισημαίνουν με κοινή δήλωσή τους ο υπεύθυνος ΚΤΕ Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Πουλάς και ο γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Χάλαρης, σημειώνοντας ότι «αυτή την κρίσιμη ώρα, το μόνο που προέχει είναι να τεθούν όλα τα πύρινα μέτωπα υπό έλεγχο, ώστε να προστατευθούν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».

Επισημαίνουν ότι «οι επικρατούσες πυρομετεωρολογικές συνθήκες —ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία— σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια προληπτικών μέτρων, όπως ο ελλιπής καθαρισμός δασικών εκτάσεων, η καθυστέρηση στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, η έλλειψη τοπικών σχεδίων άμεσης κινητοποίησης και η αποσπασματική οργάνωση και ο πρόχειρος συντονισμός των εναέριων και επίγειων δυνάμεων, καθιστούν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά απαιτητικό». Παράλληλα εκφράζουν την αλληλεγγύη τους σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω των πυρκαγιών, τους πυροσβέστες που τραυματίστηκαν και όσους μάχονται με την πύρινη λαίλαπα.

Αναφέρουν ότι «στο δημόσιο διάλογο εισήλθε το ερώτημα γιατί δεν επέστρεψε άμεσα ο πρωθυπουργός από τις διακοπές του» και σχολιάζουν ότι «ακόμα και αν δεν υπήρχε επιχειρησιακή ανάγκη, όφειλε να δώσει το μήνυμα ότι σύσσωμη η πολιτική ηγεσία είναι κοντά στους πολίτες, ιδιαίτερα σε ώρες πρωτοφανούς κρίσης». «Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει», προσθέτουν.

Οι κ.κ. Πουλάς και Χάλαρης κατηγορούν την κυβέρνηση πως «όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, θυμάται προσχηματικά τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στην πράξη τους αγνοεί και τους αδικεί». «Ακόμα δεν έχει χορηγήσει, παρά τη δημόσια ανακοίνωση προ εξαμήνου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, αφήνοντάς τους να αγωνίζονται με τα ίδια τους τα μέσα. Ακόμα τους ζητά να πληρώνουν καύσιμα, σέρβις στα οχήματα, ασφάλιση, φόρους και διοικητικά τέλη — όλα για να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Αυτό δεν είναι σεβασμός στον εθελοντισμό, είναι κοροϊδία», αναφέρουν.

Σημειώνουν δε ότι η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής από τον Απρίλιο κατέθεσε ερώτηση προς τους υπουργούς Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών σχετικά με την ετοιμότητα της χώρας ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, όμως «δυστυχώς, η ερώτηση αυτή παραμένει αναπάντητη, αν και στόχο είχε να βοηθήσει ώστε τυχόν αδυναμίες και ανεπάρκειες του συστήματος να καλυφθούν έγκαιρα».

«Ωστόσο, οι στιγμές αυτές δεν είναι μόνο για κριτική. Είναι για ενότητα, δύναμη και αλληλεγγύη. Όλοι μαζί —πολίτες, εθελοντές, πρώτοι αποκριτές, τοπική αυτοδιοίκηση και ο ασυντόνιστος κρατικός μηχανισμός— μπορούμε και θα βοηθήσουμε ώστε οι κατεστραμμένες περιοχές να ανακάμψουν», τονίζουν.

Καταληκτικά σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ «δεσμεύεται σύντομα να παρουσιάσει τις ολοκληρωμένες θέσεις του για ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας, αλλαγμένο συθέμελα, με έμφαση στην πρόληψη, στον συντονισμό, στην τεχνολογική υποστήριξη και στην ουσιαστική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένα σύστημα που θα προστατεύει αποτελεσματικά τους ανθρώπους, τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, βάζοντας τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής».