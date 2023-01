Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Ο κ. Ράμμος θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω της Βουλής; Ποιος είναι, ο Ναπολέων Βοναπάρτης;

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 και εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

«Όλη η συμπεριφορά του κ. Τσίπρα από χθες, απλώς επιβεβαιώνει ένα ρητό αγγλικό που λέει «you cannot teach an old dog new tricks». Ο άνθρωπος παραμένει ίδιος, θα μπορούσε κανείς να ελπίζει ότι μεγαλώνοντας θα ωρίμαζε και με τις εμπειρίες του – υπήρξε πρωθυπουργός για 5 χρόνια- θα είχε καταλάβει πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Στην Ελλάδα έχουμε διάκριση των εξουσιών. Η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι γνωμοδότηση της δικαιοσύνης και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής διαμάχης, των κομμάτων της Βουλής» είπε αρχικά με αφορμή τις αντιδράσεις για την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου.

«Η δήλωσή του κ. Τσίπρα ελάτε να με συλλάβετε το γραφείο μου είναι στην οδό τάδε, είναι κωμική. Ο έχων βουλευτική ασυλία, πχ εγώ, θα το δηλώσω ότι παραιτούμαι και αυτό με καθιστά την ίδια στιγμή άνευ βουλευτικής ασυλίας; Η βουλευτική ασυλία δεν αίρεται από εμένα, αίρεται από την Βουλή» πρόσθεσε.

«Μπορεί να ζητήσει από το σώμα να του άρει την ασυλία, αλλά το σώμα δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί αυτή την παράκληση. Όλα αυτά είναι ντροπιαστικά για έναν άνθρωπο που έχει τιμηθεί με τόσα αξιώματα» σχολίασε.

«Έχω μείνει έκπληκτος από την αντίδραση του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής. Αν υποτεθεί ότι ότι θεωρεί ότι ο νόμος που ψήφισε η Βουλή είναι αντισυνταγματικός, είναι δικαίωμά του να το θεωρεί. Πού κρίνεται η ισχύς ενός νόμου και αν είναι συνταγματικός ή όχι; Από τον κάθε πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής; Από τον κάθε πολίτη; Ή από το δικαστήριο; Αν υποτεθεί ότι ο κ. Κουκάκης που έχει κάνει το αίτημα θεωρεί ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, ποιος θα το κρίνει αυτό; Ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής ή ένα αρμόδιο δικαστήριο; Θα ξεχάσουμε την “ΑΒ” του νομικού πολιτισμού. Η συνταγματικότητα των νόμων κρίνεται ή σε επίπεδο Βουλής ή σε επίπεδο δικαστικό» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ο κ. Ράμμος θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω της Βουλής; Ποιος είναι ο κύριος αυτός; Ο Ναπολέων Βοναπάρτης; Εδώ έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η θέσπιση των συνταγματικών ανεξάρτητων αρχών δεν σημαίνει ότι καταργούμε την Βουλή, στην οποία είναι υπόλογη η αρχή. Η Ανεξάρτητη Αρχή δεν παίρνει εντολές από την εκτελεστική εξουσία, δεν σημαίνει ότι είναι υπεράνω των νόμων. Μένω έκπληκτος από την συμπεριφορά ενός πρώην δικαστικού, ο οποίος δείχνει τέτοια άγνοια των βασικών τρόπων λειτουργίας του πολιτεύματος» κατέληξε.

Ακούστε το ηχητικό: