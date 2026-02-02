Φάμελλος: «Υποκρισία Μητσοτάκη να μιλά για την αναθεώρηση του Συντάγματος»

«Η υποκρισία έχει και ένα όριο», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στην αναθεώρηση του Συντάγματος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρόθεσή μας είναι μία γενναία, μία τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση – Είναι καιρός για μεγάλες τομές

«Ακούσαμε σήμερα τον κ. Μητσοτάκη να ανοίγει το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Του Συντάγματος, που έχει καταστρατηγήσει επανειλημμένα και βάναυσα. Δεν επιτρέπεται και το Σύνταγμα να γίνει θύμα του επικοινωνιακού του σχεδίου.

Ναι, χρειάζεται Συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και μία προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

Συνταγματική Αναθεώρηση: Η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ – Τα άρθρα που βρίσκονται στο επίκεντρο

Εμείς εγκαίρως ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση και έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις για αλλαγές που θα κατοχυρώνουν τα δημόσια αγαθά, τις Ανεξάρτητες Αρχές, το κράτος δικαίου, τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, τη δημόσια Υγεία και τη δημόσια Παιδεία, το περιβάλλον, την αξιοπρεπή διαβίωση, τα εργασιακά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ακούσαμε σήμερα από τον απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό.

Το αντίθετο. Στις προτάσεις του κρύβονται σχέδια για να αποδομηθούν τα παραπάνω.

Και είναι χρέος των προοδευτικών κομμάτων να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν κερκόπορτες, για να υλοποιήσει το σχέδιό του εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.

Βαθύ κράτος δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι κύριε Μητσοτάκη, αλλά το καθεστώς που έχετε εσείς επιβάλει.

Φτάνει πια με τον κοινωνικό αυτοματισμό. Πριν ήταν οι αγρότες, τώρα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αύριο ποιος;

Ναι, χρειάζεται αξιολόγηση για καλύτερο Δημόσιο, αλλά όχι για να ανοίξετε την πόρτα σε απολύσεις και σε ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών.

Όπως χρειάζεται και η ενίσχυση των δημόσιων Πανεπιστημίων και όχι αναθεώρηση του άρθρου 16 προς όφελος των κολλεγίων, όπως επιχειρήσατε ήδη με την παράκαμψη του Συντάγματος.

Όσον αφορά στο άρθρο 86. Λέμε ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να εξαρτάται από την κυβερνητική πλειοψηφία ο έλεγχος των υπουργών.

Αυτό δηλαδή που εκμεταλλεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης για να σταματήσει ακόμα και δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για έλεγχο υπουργών της κυβέρνησής του, ντροπιάζοντας τη χώρα, για να έρθει σήμερα υποκριτικά να μας πει ότι υπερασπίζεται αυτή την αλλαγή 20 χρόνια.

Και χρειάζονται Συνταγματικές αλλαγές για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, με στόχο την ανεξαρτησία της και όχι τον έλεγχό της, όπως γίνεται από τη σημερινή κυβέρνηση.

Και αυτές οι αλλαγές είναι αναγκαίες και για την αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να αποδίδεται Δικαιοσύνη.

Ο διάλογος για τη Συνταγματική αναθεώρηση είναι υψίστης δημοκρατικής σημασίας και δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικών συγκλίσεων του προοδευτικού κόσμου και των κομμάτων.

Και σε αυτή τη κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες.»

