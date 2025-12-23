Φάμελλος: «Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε»

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τροφοδότηση του «κοινωνικού αυτοματισμού» σχετικά με το κλείσιμο των δρόμων.
  • Ο κ. Φάμελλος αναφέρει ότι «την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί».
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνει έκκληση στον πρωθυπουργό, δηλώνοντας: «Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε!».
Για τροφοδότηση του «κοινωνικού αυτοματισμού» κατηγορεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του σχετικά με τις εξελίξεις για το κλείσιμο των δρόμων.

«Την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό. Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε!», γράφει ο κ. Φάμελλος.

14:13 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος: «Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται ένας φοβικός, αδίστακτος, επικίνδυνος και εκδικητικός πρωθυπουργός»

Σε σκληρό ύφος σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή σ...
12:50 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Αυτιάς: Ζήτησε πρόσθετη οικονομική υποστήριξη για την Κρήτη λόγω μεταναστευτικού

Με επιστολή του προς τον Επίτροπο Μετανάστευσης κ. Magnus Brunner, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δη...
12:21 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Σδούκου: Να μην γίνουν οι κινητοποιήσεις παράγοντας κινδύνου για όσους ταξιδεύουν

Η επιλογή κινητοποιήσεων που δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις αποτελεί λανθασμέ...
11:47 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς

Νέο μήνυμα στους αγρότες έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της εισήγησής...
