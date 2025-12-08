Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σύγκρουση μέχρις εσχάτων

Το «πολεμικό» κλίμα στην εξεταστική μεταξύ Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα επόμενα βήματα μέχρι την τελική διαμόρφωση του πορίσματος.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε πολιτική σύγκρουση δίχως όρια μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης και ειδικά ανάμεσα σε Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η Νέα Δημοκρατία, μετά την πρότασή της να στείλει στη Δικαιοσύνη τις καταθέσεις των «υπερτυχερών», προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα κέρδη από τυχερά παίγνια ήταν πραγματικά, αποφάσισε να αποστείλει στην Εισαγγελία και αρκετές από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί στην εξεταστική με το ερώτημα της ψευδορκίας. Μολονότι η κίνηση ισοδυναμεί και με ομολογία εκ μέρους της εξεταστικής πως δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να διαπιστώσει αν όσα κατατίθενται ενώπιόν της είναι αληθή, η κίνηση χαρακτηρίζεται από «γαλάζιους» βουλευτές ως βαθιά θεσμική. Η κυβερνητική πλειοψηφία υποστηρίζει ότι μόνο μέσα από θεσμική διαφάνεια και αυστηρό έλεγχο θα αποκαλυφθούν πλήρως οι παθογένειες του Οργανισμού, ενώ, από την πλευρά της, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για «απόπειρα εκφοβισμού συγκεκριμένων μαρτύρων» και «εργαλειοποίηση της εξεταστικής».

Οι ευθύνες

Την ίδια ώρα, πάντως, η απόφαση αυτή εντάσσεται και στην προσπάθεια της Ν.Δ. να αναδείξει τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται αμέσως μετά τις καταθέσεις δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ, του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην γραμματέα της νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δήλωσε άγνοια για τη μεταβίβαση δικών του δικαιωμάτων στον γιο του Γιώργου Ξυλούρη, και του Νίκου Μπουνάκη, κατά δήλωσή του «προσωπικού φίλου του Νίκου Ανδρουλάκη και πολύ ΠΑΣΟΚ», από το ΚΥΔ του οποίου έγινε η δήλωση παραγωγού από την Κρήτη για έκταση στη λίμνη Κάρλα.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η στάση αυτή θα οδηγήσει σε πιο καθαρές τοποθετήσεις στις κρίσιμες καταθέσεις που απομένουν, καθώς οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την τελική διαμόρφωση του πορίσματος.

Η ένταση που έχει συσσωρευτεί τις τελευταίες εβδομάδες φάνηκε ξεκάθαρα στις καταθέσεις του Ν. Μπουνάκη και του κτηνοτρόφου Χρήστου Μαγειρία. Είναι ενδεικτικό ότι τα κομματικά στρατόπεδα επιχειρούν να αναδείξουν ευθύνες του αντιπάλου, καθώς κατά την εξέταση του πρώτου οι τόνοι ανέβηκαν από τους βουλευτές της Ν.Δ., ενώ στην περίπτωση του Χρ. Μαγειρία, συντρόφου της πρώην πολιτεύτριας με τη Ν.Δ. Καλλιόπης Σεμερτζίδου, η ένταση κυριάρχησε κατά τις ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Οι δύο μάρτυρες βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς τα όσα κατέθεσαν «άγγιξαν» κρίσιμες πτυχές του συστήματος πληρωμών, τις σχέσεις του Οργανισμού με τους παρόχους υπηρεσιών και τις αποφάσεις που οδήγησαν σε σωρεία προβλημάτων.

Η Νέα Δημοκρατία στάθηκε ιδιαίτερα σε σημεία που -κατά την άποψή της- παρουσιάζουν εμφανείς αντιφάσεις, με αποτέλεσμα να εξεταστεί άμεσα το ενδεχόμενο αποστολής τους στη Δικαιοσύνη με το ερώτημα της ψευδορκίας.

Η ώρα του Ξυλούρη

Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σε αυτή την εβδομάδα, όπου ξεχωρίζει η προγραμματισμένη κατάθεση του Γ. Ξυλούρη, ο οποίος θεωρείται από τα πιο κομβικά πρόσωπα στην υπόθεση.

Η επιτροπή τον καλεί εκ νέου για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, με τον γνωστό και ως «Φραπέ» να αλλάζει κάθε φορά άποψη. Από την επίκληση του δικαιώματος της σιωπής, τώρα λέει ότι θα εμφανιστεί κανονικά στην επιτροπή. Σε αυτό βέβαια έπαιξε καθοριστικό ρόλο η ξεκάθαρη απόφαση της εξεταστικής να χρησιμοποιήσει το χαρτί της βίαιης προσαγωγής του, σε περίπτωση που δεν εμφανιζόταν ξανά. Επίσης από τις διαρροές ότι με την κατάθεσή του «πολλοί θα αρχίσουν να τρέχουν» έφτασε να δηλώσει ότι δεν πρόκειται να «κάψει» κανέναν. Πέραν του Γ. Ξυλούρη, το πρόγραμμα της εβδομάδας αναμένεται ιδιαίτερα πυκνό, καθώς θα καταθέσουν και κυβερνητικά στελέχη.

Η επιτροπή θα συνεδριάσει και την Παρασκευή, καλώντας ως μάρτυρες δύο βουλευτές. Στις 9 π.μ. θα ξεκινήσει η κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Μανώλη Χνάρη, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει στοχοποιήσει ως υπεύθυνο για το ότι δεν έλαβε το παραμικρό μέτρο, ενώ είχε την αρμοδιότητα την ώρα που έβλεπε το ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης να εκτινάσσεται. Λίγες ώρες αργότερα, στις 12, λίγο πριν από την έναρξη συζήτησης του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσει ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος καλείται έπειτα από δηλώσεις που είχε κάνει στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra τον περασμένο Ιούνιο πως από την κυβέρνηση είχε ενημερωθεί πως το τηλέφωνό του είχε τεθεί υπό παρακολούθηση το 2021, αλλά η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο. Ο ίδιος ο Χρ. Μπουκώρος πάντως όλο το προηγούμενο διάστημα επιμένει πως από το βήμα της εξεταστικής θα μιλήσει θεσμικά και θα φέρει τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση.