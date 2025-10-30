Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Καραμπλιάνης: «Ουδέποτε δεχθήκαμε πιέσεις για ρουσφέτια από κανέναν – Έχουμε καταθέσει μήνυση κατά του Μπαμπασίδη για παράβαση καθήκοντος»

«Ουδέποτε η εταιρεία μας δέχθηκε πιέσεις για ρουσφέτια από κανέναν. Ούτε έχουμε παρέμβει πουθενά», δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Σπυρίδων Καραμπλιάνης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Cognitera SA το διάστημα 2020-2024 και συνεταιριστικός υπάλληλος της Ένωσης Αγρινίου.

Παράλληλα, δήλωσε αναρμόδιος να απαντήσει σε ερωτήσεις για την καθυστέρηση των πληρωμών των αγροτών, τονίζοντας ότι αρμόδιος είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το αρμόδιο υπουργείο. «Έχουν παραδοθεί όλα τα παραδοτέα στην ώρα τους. Υπεύθυνος για τις πληρωμές είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για την καθυστέρηση των πληρωμών», ανέφερε ο κ. Καραμπλιάνης.

Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας άφησε αιχμές σε βάρος του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, για τις επίμαχες πληρωμές του 2022 και του 2023, τονίζοντας ότι η εταιρεία του έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του για παράβαση καθήκοντος ενώ όλα τα στοιχεία έχουν κατατεθεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όπως είπε ο μάρτυρας, «με κατάλληλη προσαρμογή των συστημάτων του 2023 στο 2022, είτε το αντίστροφο, προχώρησε η πληρωμή τής προκαταβολής του 2023 με την τεχνολογική υποστήριξη της Cognitera, και αυτή είναι και η τελευταία πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη δική μας τεχνολογική υποστήριξη».

«Στο δια ταύτα, για τα έτη 2022 και 2023, όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε ανάδοχο για το έργο του τεχνικού συμβούλου, ο Οργανισμός κατέβαλε το συνολικό ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία, ένα ποσό μικρότερο από όσο κόστιζε διαχρονικά από το 2009, το ετήσιο κόστος του τεχνικού συμβούλου» ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεση του ο μάρτυρας και προσέθεσε:

«Το 2024 τον Απρίλιο, με βάση πλέον την σύμβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ένωση Cognitera, ξεκινά η υποβολή των δηλώσεων ως το 2024, στο κυβερνητικό νέφος, με το νέο λογισμικό αιτήσεων που προετοιμάστηκε και παραδόθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ τέλη Μαρτίου 2024, στην ίδια λογική όπως και τα προηγούμενα δύο έτη.

Παραδόξως, όμως, για περίπου τρεις μήνες, επιτρέπεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να υποβάλλονται αιτήσεις μόνο on line από μεμονωμένους παραγωγούς, ενώ παράλληλα έχουν εκδοθεί περισσότεροι από 300.000 κλειδάριθμοί για υποβολή δηλώσεων μέσω ΚΥΔ.

Όμως, για εντελώς ακατανόητους λόγους για εμάς και για όλους τους παραγωγούς, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον κ. Μπαμπασίδη, κωλυσιεργούσε και δεν ενεργοποιούσε την πρόβλεψη της αίτησης στα ΚΥΔ, μέσω των οποίων γίνεται ο συντριπτικός όγκος των αιτήσεων των παραγωγών, προκαλώντας αυτονόητες σημαντικές καθυστερήσεις στις αιτήσεις των παραγωγών.

Ύστερα από δύο χρόνια πλήρους παραγωγής τής λειτουργίας της πλατφόρμας στο κυβερνητικό νέφος το 2022 και το 2023, -που κατασκευάστηκε με την προηγούμενη προηγμένη γλώσσα προγραμματισμού icon και την θέσπιση σε παραγωγική λειτουργία της αίτησης και του πηγαίου της κώδικα στον gov.gr-. την 1/4/2024, και αφού αλληλοεπιδρούσε με παρατηρήσεις επί της αίτησης με αρμόδια στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για πρώτη φορά, και έπειτα από 95 μέρες που είχαμε παραδώσει σε λειτουργία την αίτηση για τους παραγωγούς, αναφέρθηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, ότι οι εργασία αυτή δεν έπρεπε να γίνει με την συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού.

Υπάρχει μία σειρά γεγονότων, που εν τέλει οδηγούν, την Παρασκευή 12/7/24, να κατέβει από το κυβερνητικό νέφος η εκπονηθείσα από την εταιρεία μας και μέχρι τότε λειτουργούσα αίτηση, ενώ από τη Δευτέρα 15/7/24 να αναρτηθεί, ως δια μαγείας, σε νέφος, η αίτηση της εταιρίας Νeuropablic με, ξανά ως δια μαγείας, την άμεση πρόσβαση των ΚΥΔ σε αυτήν.

Έχω καταθέσει και την γνωμοδότηση των καθηγητών Λογαΐτη και Σιούτη για την παράνομη αυτή ενέργεια.

Σημειώνουμε ότι έχουμε προσφύγει αρμοδίως και έχουμε υποβάλει μήνυση κατά Κυριάκου Μπαμπασίδη, τότε προέδρου της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμπλεκομένων στελεχών για διάπραξη από κοινού του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος που προβλέπεται από το άρθρο 259 του ποινικού κώδικα ενώ ο φάκελος έχει διαβιβαστεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο μάρτυρας, όταν ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη εάν σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων και τις πληρωμές υπήρχαν διαφωνίες της εταιρείας με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε: «Εμείς σαν εταιρία πληροφορικής, εκτελούσαμε τις προδιαγραφές και τα τεύχη που μας απέστελνε η διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάνω σε αυτές υλοποιούσαμε και όποτε υπήρχαν απορίες προκαλούσαμε συναντήσεις με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να λυθούν όλα τα προβλήματα».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη «αν υπήρχαν αδυναμίες στο λογισμικό που ενδεχομένως να διευκόλυναν φαινόμενα απάτης όπως με τους βοσκότοπους και αν είχαν εντοπιστεί», απάντησε αρνητικά. «Όχι, δεν υπήρχε συστημική και οργανωμένη κίνηση μεταφοράς πόρων από τους πραγματικούς σε εικονικούς αγρότες. Μεμονωμένες περιπτώσεις πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και για αυτό είναι τα αρμόδια υπεύθυνα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για να τα εντοπίζουν και να τα πατάσσουν», ανέφερε.

«Ενημερώσατε τον Οργανισμό όταν τα εντοπίσατε για τις αδυναμίες και τα μέτρα αντιμετώπισης;» επέμεινε ο κ. Λαζαρίδης.

«Εμείς βλέπουμε δεδομένα, δεν τα βλέπουμε ούτε καν σαν ΑΦΜ, ούτε σαν επώνυμο ούτε σαν όνομα. Λαμβάνουμε την πληροφορία ως δεδομένο, την δουλεύουμε και την δίνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έλεγχο. Ότι θέμα υπήρχε στέλνονταν στο ΟΠΕΚΕΠΕ με σχετικό έγγραφο για διευκρινήσεις. Πάντα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ενήμερος και με προτάσεις», ήταν η απάντηση του.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη σχετικά με τη θέση της εταιρείας για τα ΚΥΔ, ο κ. Καραμπλιάνης είπε ότι δεν έχει καμία επαφή με το αντικείμενο αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι διαφορετικό το αντικείμενο εργασίας της εταιρείας μας, η οποία υλοποιεί προδιαγραφές του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραδίδει συστήματα. Το αντικείμενο εργασίας των ΚΥΔ είναι η συλλογή και υποβολή δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε και διευκρίνισε:

«Κάθε ΚΥΔ όταν πιστοποιείται υπογράφει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνο εμπιστευτικότητας. Ταυτόχρονα, κάθε υπάλληλος του ΚΥΔ, έχει το προσωπικό του σύμφωνο εμπιστευτικότητας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Η Cognitera SA από την άλλη, έχει τα δικά της σύμφωνα εμπιστευτικότητας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σύστημα είναι πλήρως με ιχνηλασιμότητα και χαρτογράφηση και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να εξακριβωθεί».

«Η απόφαση του κ. Μπαμπασίδη να μην ενεργοποιήσει τη δυνατότητα της αίτησης, παρακωλύοντας για τρεις και πλέον μήνες τους παραγωγούς ποιον ευνοούσε τελικά;» ρωτήθηκε από την κυρία Αποστολάκη για να υποστηρίξει ο κ. Καραμπλιάνης: «Σίγουρα εμάς δεν μας ευνοούσε. Όμως από εκεί και πέρα δεν έχουμε καταλάβει το σκεπτικό της πράξης. Εμείς καταγράψαμε γεγονότα τα οποία έχουμε καταθέσει και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο μάρτυρας κλήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να δώσει διευκρινήσεις για τη συσχέτιση μεταξύ των τριών εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Οι τρεις εταιρείες είναι το ίδιο και το αυτό. Neuropublic, GAIA Επιχειρείν και Cognitera είναι μία εταιρεία. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, δηλαδή», σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης.

«Δεν είμαστε η ίδια εταιρεία. Δεν μας ενώνει κάτι. Μόνη μας συνεργασία είναι η κοινοπραξία για τον στρατηγικό σχεδιασμό 2023-2027», απάντησε διευθύνων σύμβουλος της Cognitera και προσέθεσε ότι μεταξύ των εταιρειών υπάρχουν δικαστικές διαμάχες σε εκκρεμότητα.

Πηγές ΝΔ: Τα ΚΥΔ, «μήτρα» του προβλήματος – Το ΠΑΣΟΚ φοβάται την αλήθεια

«Σε πλήρη επιβεβαίωση της άποψης της Νέας Δημοκρατίας ότι τη “μήτρα” του προβλήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) κατέληξε άλλη μια κατάθεση μάρτυρα αυτή τη φορά της εταιρείας Cognitera» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και συνεχίζουν: «Επιπλέον, καθημερινά αποδεικνύεται ότι οι τρεις εταιρίες -Neuropublic, Cognitera και ΓΑΙΑ Επιχειρείν- είναι εν πολλοίς συγκοινωνούντα δοχεία και αποτελούν τον ορισμό της διαπλοκής, καθώς μετακινούνται διαρκώς στελέχη από την μια εταιρία στην άλλη! Εν τω μεταξύ, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ μιλά για “διαφάνεια”, στην πράξη φοβάται την … πράσινη αλήθεια. Το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη με μπροστάρηδες τα μέλη που έχουν οριστεί στην εξεταστική επιτροπή κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρξει φως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «χαρακτηριστικό παράδειγμα, η έμμεση άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη να κληθεί ως μάρτυρας ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera κ. Ιωάννης Κουφουδάκης -μίας εκ των δύο εταιρειών που κατείχαν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ- και με την κατάθεσή του θα φώτιζε σκοτεινές πτυχές και κρίσιμα ερωτήματα».

«Το “κρυφτό” του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεχίζεται. Όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, τα βασικά στελέχη και των δύο εταιρειών που διαχειρίζονταν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν διαχρονικά πολιτικά ερείσματα και αναφορές στο ΠΑΣΟΚ» αναφέρουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος και προσθέτουν:

«Η άκρη του νήματος βρίσκεται στη Neuropublic, όπου στελέχη που ανδρώθηκαν και έμαθαν τη διαχείριση του συστήματος προχώρησαν σε “ανταρσία” μαζί με κάποιες Ενώσεις, δημιουργώντας την Cognitera.

Είναι ενδεικτικό ότι στη δικογραφία υπάρχει αναφορά στην εταιρία από αυτοδιοικητικό παράγοντα της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος καταθέτει ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε από κτηνοτρόφους, συγκεκριμένο πρόσωπο τους είχε διαβεβαιώσει να μην ανησυχούν για τα δικαιώματα ενίσχυσης, παρότι δεν διέθεταν τίτλους ιδιοκτησίας. Όπως φέρεται να είπε, θα “φρόντιζε” ο ίδιος τη διαδικασία, επικαλούμενος τις σχέσεις του με την Cognitera S.A., η οποία “του έκανε την κατανομή” των εκτάσεων και εξασφάλιζε ώστε ακόμη και δημόσιες εκτάσεις να εμφανίζονται ως κατάλληλες και “επιλέξιμες” προς ενίσχυση».

«Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ στο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Θα επιμείνει στη διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος, γιατί αυτό απαιτούν οι πολίτες» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ευθύνες για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση των δεδομένων των αγροτών

«Πριν την κατάθεση του σημερινού μάρτυρα η Εξεταστική Επιτροπή έκανε δεκτό το χθεσινό αίτημα του ΠΑΣΟΚ να μην εξεταστεί ο αρχικά κληθείς μάρτυρας από την εταιρία SOL Crowe των ορκωτών ελεγκτών και να κλητευθεί η ορκωτή λογίστρια κυρία Δέσποινα Μαρκοπούλου που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν: «Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίστηκαν με την κατάθεση του Σπυρίδωνος Καραμπλιάνη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Cognitera».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το 2022-2023 υπήρχαν αντιδράσεις για την μεταφορά των συστημάτων στο gov.gr και την απεξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεκριμένα από τους διευθυντές άμεσων ενισχύσεων, τεχνικών ελέγχων και πληροφορικής». Όπως αναφέρουν:

«Ο κ. Καραμπλιάνης, απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αποκάλυψε ότι κατά τη διοίκηση Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ η εταιρεία Cognitera παρεμποδίστηκε στην εκτέλεση του έργου της, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτήσεων των παραγωγών. Η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά του Μπαμπασίδη και έχει παραδώσει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές των αγροτών δεν οφείλεται στις εταιρείες Cognitera ή Neuropublic, αλλά στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο, τα οποία φέρουν την ευθύνη για τη συνολική πρόοδο του έργου.

Σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των παραγωγών, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εταιρεία έχει υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας και επεξεργάζεται μόνο ανώνυμα δεδομένα. Ωστόσο, δεν έδωσε σαφή απάντηση για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ καταλήγουν τονίζοντας ότι «από την κατάθεση προκύπτει ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ- Cognitera- Neuropublic παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ να φέρει πρωταρχική ευθύνη για την έλλειψη ελέγχου και διαφάνειας».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζιο» πάρτι απευθείας αναθέσεων και τον λογαριασμό πληρώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι

«Το πάρτι των “γαλάζιων” απευθείας αναθέσεων -για να μπορεί να συντηρείται το “γαλάζιο” παρακύκλωμα- και οι συμβάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με εταιρείες που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία (και τα “τεμαχισμένα” έργα), ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με αφορμή την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του Σπύρου Καραμπλιάνη, εκπροσώπου της Cognitera SA (αλλά όχι εν ενεργεία CEO της). Για παράδειγμα, η «”γαλάζια” διοίκηση Σημανδράκου αποφάσισε να αναθέσει το αντικείμενο ακυρωμένης διακήρυξης (ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ + ΦΠΑ) μέσω πολλαπλών μικρών απευθείας αναθέσεων σε συνδεδεμένες εταιρίες με την Cognitera, αλλά και σε μετόχους της. Κάτι που συνιστά τεχνητό κατακερματισμό του αντικειμένου, σε ευθεία παραβίαση του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «το 2023 έγινε απευθείας ανάθεση για τον πηγαίο κώδικα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2022 στη συγκεκριμένη εταιρεία, ύψους 699.360 ευρώ και στις εταιρίες «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΡΟΔΟΠΗΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», που ανήκουν στην Cognitera, ύψους 151.600 ευρώ. Ο πηγαίος κώδικας του 2022 πληρώθηκε τουλάχιστον 3 φορές (!) και παραδόθηκε το 2023, μετά τις πληρωμές».

Αναφέρουν επίσης: «Όπως καταδείχθηκε από τις ερωτήσεις τού εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, κατά τα έτη 2022 και 2023, με ευθύνη των “γαλάζιων” διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, δεν χρησιμοποιήθηκε λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα και οι πληρωμές έγιναν με… φύλλα excel και “εντέλλεσθε”, με αποτέλεσμα να μην τηρείται πλήρες ιστορικό πληρωμών και ιχνηλάτησή τους. Οπότε, είναι αδύνατον να εντοπιστούν με ακρίβεια οι δικαιούχοι, που, ενδεχομένως, εισέπραξαν μη νόμιμες επιδοτήσεις.

Παράλληλα, μετά από “σφάλμα” που προέκυψε από εκ παραδρομής χρησιμοποίηση γραμμής δικαιωμάτων έτους 2021, αντί της ορθής έτους 2022, σε συγκεκριμένο διασταυρωτικό έλεγχο που οδήγησε σε εσφαλμένη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023 η χώρα μας καλείται να πληρώσει πρόστιμα (κατόπιν ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το έτος υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ 2022).

Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε ότι η ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ, αν και δεν ανήκει στους μετόχους της Cognitera, συμπτωματικά εδρεύει στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση! Η ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ κατέθεσε το 2021, προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά μιας σειράς ενεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της σύμβασης που το 2021 ο Οργανισμός υπέγραψε με την εταιρία NEUROPUBLIC Α.Ε.».

«Κατά τα άλλα», προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Καραμπλιάνης, ο οποίος όπως δήλωσε διετέλεσε νόμιμος εκπρόσωπος -και διευθύνων σύμβουλος- της εταιρίας έως το 2024, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση με την αναφορά ότι παράλληλα απασχολείτο ως συνεταιριστικός υπάλληλος της ΕΑΣ Αγρινίου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τα πλαστά μισθωτήρια για ανύπαρκτα βοσκοτόπια μοναστηριού στα Κύθηρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ