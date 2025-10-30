Προσοχή σε απάτη με το λογότυπο του Δήμου Αθηναίων – «Μην καταχωρείτε προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία σε μη επίσημες ιστοσελίδες»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, με ανακοίνωσή του, προειδοποιεί δημότες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις για μία απάτη με το λογότυπο του Δήμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η ιστοσελίδα με τίτλο “QR Code Δήμος Αθηναίων – Για Καταστήματα, Περίπτερα & Οικοδομικά Έργα” δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Δήμο.

«Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν αποτελεί επίσημη ψηφιακή υπηρεσία ή πλατφόρμα του Δήμου. Παραπλανητικά χρησιμοποιεί μέρος του εμβλήματος του Δήμου Αθηναίων και σχετικά έγγραφα, ζητώντας αμοιβή για την έκδοση QR code που αφορά στην παραχώρηση και χρήση κοινόχρηστου χώρου» τονίζει η δημοτική αρχή.

Ο Δήμος Αθηναίων διευκρινίζει ότι:

  • Δεν έχει δημιουργήσει ούτε εξουσιοδοτήσει καμία τέτοια διαδικτυακή υπηρεσία.
  • Δεν απαιτεί οποιαδήποτε οικονομική αμοιβή για την έκδοση QR code.

«Οι πολίτες και επαγγελματίες καλούνται να μην καταχωρούν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία επιχειρήσεων σε μη επίσημες ιστοσελίδες και να επισκέπτονται αποκλειστικά τον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων, www.cityofathens.gr, για τις συνδιαλλαγές τους με τον Δήμο. Ο Δήμος Αθηναίων θα κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και παραμένει στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε διευκρίνιση» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε ψευδείς διαδικτυακές υπηρεσίες που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη του κοινού» καταλήγει ο Δήμος Αθηναίων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο θάνατοι από covid-19 και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης την τελευταία εβδομάδα

«Αττικόν»: Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Πότε αρχίζει το πιλοτικό πρόγραμμα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;

Πώς να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Alexa+ – Ποιες συσκευές Echo το υποστηρίζουν
περισσότερα
18:45 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Άργος Ορεστικό

Φωτιά εν υπαίθρω εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) έξω από το Άργος Ορεστικό. Σύ...
18:36 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία του 40χρονου στην Πάρο – Σε κέντρο φιλοξενίας στη Σλοβενία είχε εντοπιστεί ο δράστης που τον μαχαίρωσε 19 φορές 

Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τον Αφγανό που δολοφόνησε τον 40χρονο συμπατριώτη το...
17:58 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ξυλοδαρμός στο Κορωπί: Σοκ προκαλούν τα σημάδια στο πρόσωπο της 40χρονης μετά την κακοποίηση – «Δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε»

Η 40χρονη γυναίκα που μέχρι πριν από λίγες ημέρες νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, μετά τον άγριο ξυλοδαρμ...
17:41 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

METLEN: «Η νέα πρόσοψη του Πενταγώνου επενδύεται με κατακόρυφα λευκά σκίαστρα προσφέροντας φυσική σκίαση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση»

Με δωρεά της METLEN πραγματοποιήθηκε η νέα βιοκλιματική πρόσοψη του ιστορικού κτιριακού συγκρο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς