Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Άγριος καβγάς Συρεγγέλα-Κωνσταντοπούλου: «Κάνετε μπούλινγκ σε όλους μας» – «Η βρωμιά σας ξεχειλίζει» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μαρία Συρεγγέλα, Ζωή Κωνσταντοπούλου

Άγριος καβγάς ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Μαρία Συρεγγέλα ξέσπασε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ένταση κορυφώθηκε κατά την εξέταση ιδιοκτήτη Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων, ο οποίος χαρακτήρισε «γκάνγκστερ» έναν πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να διακοπεί η διαδικασία για μισή ώρα προκειμένου να μεταβεί στην Διάσκεψη των Προέδρων που συνεδρίαζε την ίδια ώρα.

«Ξέρετε καμία διαδικασία που να διακόπτει ο καθένας και η καθεμία όποτε θέλει τους συνομιλητές τους; Αυτό που κάνετε κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μπούλινγκ. Σε όλους μας» ανέφερε η αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοπτε συνεχώς την κατάθεση του μάρτυρα, σχολιάζοντας, με συνέπεια να της κλείνουν συνεχώς το μικρόφωνο. «Κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε σένα και δεν μου δίνετε το λόγο» ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:

Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες έτσι κάνουν. Λογοκρισία

Συρεγγέλα: Η βρωμιά και η δυσωδία…

Κωνσταντοπούλου: Η βρωμιά, η βρωμιά η δική σας κυρία Συρεγγέλα ξεχειλίζει

Συρεγγέλα: Είναι δυνατόν. Προσωπική επίθεση κάνετε από την ώρα που ήρθατε κυρία Κωνσταντοπούλου. Και όχι μόνο σε εμένα. Σε όλους

20:54 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

