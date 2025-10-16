Ευάγγελος Βενιζέλος: Στη Γάζα η διευθέτηση είναι προσωρινή – Απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της Δικαιοσύνης και πρωτίστως φταίει η κυβέρνηση

«Στη Γάζα εμφανίζεται μια διευθέτηση ως οριστική, αλλά είναι προσωρινή», δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκπομπή «Στο Κέντρο» της ΕΡΤ News, το βράδυ της Τετάρτης (15/10).

«Η μεγάλη εικόνα είναι η ρευστοποίηση των στερεοτύπων μας· αυτά που ξέραμε δεν υπάρχουν. Ο κόσμος δεν είναι ο μονοπολικός με μία υπερδύναμη, τις ΗΠΑ, όπως είχε διαμορφωθεί μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, του υπαρκτού σοσιαλισμού. Δεν λειτουργούν πια οι διεθνείς θεσμοί και το Διεθνές Δίκαιο, δεν υπάρχουν αυτονόητα», πρόσθεσε ο κ. Βενιζέλος, επισημαίνοντας ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναδέχεται την ηγεσία της Δύσης, παρά μόνο αν τα κράτη-μέρη της Δύσης αποδεχθούν τους όρους του· αλλιώς αρνείται να ηγηθεί».

Όσον αφορά το ποια πρέπει να είναι η στρατηγική της χώρας μας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε την άποψη ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να μετατρέπει τη νομιμότητα στο επίπεδο της διεθνούς κοινωνίας σε στρατηγική».

«Η δήλωση “Πιστεύω στο Διεθνές Δίκαιο, το σέβομαι και ζητώ την εφαρμογή του” δεν συνιστά μια ολοκληρωμένη, αποτελεσματική εθνική στρατηγική. Ούτε η σκέψη “Είμαι στην Ε.Ε. και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μού αρκεί ως θώρακας”», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βενιζέλος, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «ρεαλιστικά, ο καθένας πρέπει να έχει τη μέριμνα του εαυτού του και της ασφάλειάς του. Αυτό σε οδηγεί πολλές φορές σε αξιακές εκπτώσεις, σε συμβιβασμούς, για να προστατεύσεις τη χώρα σου, για να μην την εκθέσεις σε περιττούς κινδύνους».

Μιλώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι «από όλες τις μεθόδους προσέγγισης, ο απευθείας διάλογος με την Τουρκία είναι η καλύτερη μέθοδος, η πιο ασφαλής», αποκαλώντας τον «προτιμότερο από οποιοδήποτε τριγωνικό σχήμα».

Αναφερόμενος στην επόμενη εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών» με τίτλο «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις», ο κ. Βενιζέλος σημείωσε ότι αμφισβητούνται η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και το Κοινοβούλιο, εξηγώντας ότι «οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο: η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί· εκφράζει δυσαρέσκεια για το επίπεδο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, του Κοινοβουλίου και των Ανεξάρτητων Αρχών. Καταγράφεται κρίση πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης· δεν υπάρχει διάθεση συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, ούτε αναγνωρίζεται ότι ο ρόλος των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος είναι σοβαρός και παραγωγικός».

Κληθείς να εκφράσει τη γνώμη του για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βενιζέλος απάντησε λέγοντας ότι «ο καθένας έχει τη δυνατότητα, σε μια δημοκρατία, να φιλοδοξεί, να διεκδικεί, να ελπίζει, ενδεχομένως και να φαντασιώνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χώρα θα καταστεί κυβερνήσιμη και θα υπερβεί τα αδιέξοδά της με τον τρόπο αυτό».

«Νομίζω ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι πως η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», συνόψισε ο κ. Βενιζέλος, αποδίδοντας τα αίτια γι’ αυτό στο αδιέξοδο που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.

Στην ερώτηση για το τι πιστεύει σχετικά με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αφού διευκρίνισε ότι δεν έχει δει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει Έλληνας ή Ελληνίδα που να μην θέλει τον σεβασμό του Μνημείου, που να μην ενοχλείται όταν τα εθνικά σύμβολα αμφισβητούνται».

«Αλλά, από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εντός του προαυλίου της Βουλής θα επιβάλεις έλεγχο από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή ότι θα θέσεις ένα μέρος της κεντρικής πλατείας της χώρας υπό στρατιωτικό έλεγχο», αντέταξε, συμπεραίνοντας ότι η ρύθμιση που θα κατατεθεί θα «πρέπει να είναι μια ρύθμιση που σέβεται την παράδοση, την ιστορία, τις ίδιες τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους Εύζωνες ως σώμα που ανήκει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την αυτονομία της Βουλής, το Σύνταγμα και τα δικαιώματα και τις συλλογικές ελευθερίες των Ελλήνων».

«Από την άλλη μεριά, οι Έλληνες πρέπει να ασκούμε τα δικαιώματά μας με σεβασμό στην ιστορία και τα εθνικά σύμβολα. Αυτό είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση· δεν είναι επικοινωνιακή και στιγμιαία», κατέληξε.

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι έχει αδικηθεί ιστορικά, επειδή «κουβάλησε δυσανάλογα μεγάλο βάρος για τη διαχείριση της κρίσης», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «χρειάζεται μεγαλύτερη τρυφερότητα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα» και αξιολογώντας πως είναι «το κατεξοχήν χρήσιμο συλλογικό πολιτικό υποκείμενο στη χώρα».

Ερωτηθείς, τέλος, για το ποια είναι η άποψή του σχετικά με το θέμα των Τεμπών και το αν θα μπορούσε να αναστραφεί η εικόνα που υπάρχει, ότι δεν θα αποδοθεί Δικαιοσύνη, ο κ. Βενιζέλος ήταν ξεκάθαρος:

«Δυστυχώς, απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό φταίει πρωτίστως η κυβέρνηση, η οποία παίρνει ενεργό μέρος στη δημόσια συζήτηση σαν να είναι αντίδικο μέρος ή σαν να είναι εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης, ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο και θα έπρεπε να σιωπά και να κινείται θεσμικά. Από την άλλη μεριά, λυπάμαι που το λέω, αλλά η Δικαιοσύνη, σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, έδωσε την εντύπωση ότι διατυπώνει μια γνώμη που εναρμονίζεται με την αρχική βούληση της κυβέρνησης. Και όταν διαγράφεται η γνωστή καμπύλη και η βούληση της κυβέρνησης αλλάζει ριζικά, τότε και η Δικαιοσύνη προσαρμόζεται με κάποιον τρόπο».