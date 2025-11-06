Ελληνική Λύση: Τα κοιτάσματα μας είναι τεράστια και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας θα είναι πολύ μεγάλη

«Ήμουνα νιός και γέρασα ή κάλιο αργά παρά ποτέ. Καλώς ήρθατε στις απόψεις της Ελληνικής Λύσης, καλώς ήρθατε στον ορθολογισμό. H Exxon Mobil προσχώρησε στο σχήμα Energean με Hellenic Petroleum για την εκμετάλλευση του οικοπέδου 2 δυτικά της Κέρκυρας. Από το προηγούμενο σχήμα με 75-25% μεταξύ Energean και Hellenic Petroleum (ΕΛΠΕ) η Exxon Mobil απέκτησε το 60% του σχήματος, δηλαδή είναι ο operator, προφανώς ακολουθώντας την υπάρχουσα σύμβαση ή θα αλλάξουν και οι όροι της σύμβασης;», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, επισημαίνοντας ότι «η παρουσία της Exxon Mobil στα δύο οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης και από σήμερα στο οικόπεδο 2 δυτικά της Κέρκυρας, καθώς και η συμμετοχή της Chevron νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης, αποδεικνύουν αυτά που η Ελληνική Λύση λέει εδώ και πολλά χρόνια, ότι δηλαδή τα κοιτάσματα μας είναι τεράστια και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας θα είναι πολύ μεγάλη».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Όμως όλες οι γεωτρητικές ενέργειες θα ξεκινήσουν από την άνοιξη του 2027 και μετά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η Ελληνική Κυβέρνηση έδιωξε τα ΕΛΠΕ από τον Πατραϊκό ή από το μπλοκ των Ιωαννίνων την Energean. Ο λόγος ήταν ένας «δεν θέλουμε πετρέλαιο αλλά μόνο φυσικό αέριό» ή «δεν θα γίνουμε κόλπος του Μεξικού». Με το πρόσχημά και του θαλάσσιου πάρκου σύντομα θα διώξουν τα ΕΛΠΕ και από τον Κυπαρισσιακό.

Όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και το 2022 με τυμπανοκρουσίες ανακοινώνονταν η συμμετοχή της Exxon Mobil σε ανάλογη κοινοπραξία αλλά ήδη η λήψη της επενδυτικής απόφασης έχει αναβληθεί για το… 2027! Δύο είναι λοιπόν οι σκέψεις μας: Γιατί από το 2027 και μετά; Δηλαδή χρονιά εκλογών;

Μήπως για να υλοποιήσουμε όλο το σχέδιο με τις ΑΠΕ; Δηλαδή ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, αντλησιοταμίευση και μπαταρίες, ισοπεδώνοντας και καταστρέφοντας παραγωγική γη ή ισοπεδώνοντας όλες τις βουνοκορφές μας ή καταστρέφοντας τις φυσικές λίμνες μας;

Μήπως γιατί αναγκάστηκε να αλλάξει το αφήγημα της η κυβέρνηση και λόγω πίεσης και εξαναγκασμού τελικά στις εκλογές του 2027 μας πει ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα κοιτάσματα μας, τόσο φυσικό αέριο όσο και πετρέλαιο;

Η παρουσία των δύο μεγάλων πετρελαϊκών κολοσσών στην Ελλάδα δείχνει πως η φτώχεια των Ελλήνων έχει ονοματεπώνυμο: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Σύριζα, δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις που μας κυβέρνησαν και έθαψαν τις έρευνες αξιοποίησης των υδρογονανθράκων της Ελλάδας. Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και θα τους πάρει όλους και θα τους στείλει στον αγύριστο.

Μετά το Ιόνιο και την Κρήτη θα έρθει και η ώρα της αξιοποίησης της λεκάνης του Ηροδότου, της κατασκευής του East Med του αγωγού τροφοδοσίας της Ευρώπης από την ΝΑ Μεσόγειο και την Ελλάδα. Έπρεπε να μας το επιβάλει η Αμερική, χωρίς προφανώς την θέληση της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και της ΕΕ. Ας είναι και έτσι».