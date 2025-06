Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting, μίλησε για το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, αλλά και για τα βαθιά προβλήματα που, κατά την άποψή του, κρατούν τη χώρα πίσω και πρέπει να λυθούν με σχέδιο, σοβαρότητα και πολιτική βούληση.

Του Θάνου Μωριάτη

Από την αρχή, έθεσε στο επίκεντρο την κλιματική κρίση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται κυριολεκτικά στον «πυρήνα του προβλήματος». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να μας γίνουν μάθημα». Υπογράμμισε την ανάγκη για σχέδια ανθεκτικότητας και μακρόπνοες στρατηγικές, καθώς – όπως παρατήρησε – οι επόμενες γενιές θα ζήσουν με λιγότερες δυνατότητες από τις προηγούμενες, αν δεν υπάρξει παρέμβαση σήμερα.

Στο σκέλος της οικονομίας, ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να ξεκινήσει με τα «δύσκολα», σημειώνοντας πως η αγορά, όπως λειτουργεί σήμερα, δεν αποδίδει. Μίλησε για έναν «ανθεκτικό πληθωρισμό» που πλήττει την καθημερινότητα των πολιτών – είτε πρόκειται για βασικά αγαθά είτε για την ενοικίαση κατοικίας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε την ανάγκη για μια ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και για μια νέα, ενιαία Αρχή Καταναλωτή που θα επιβλέπει πιο αποτελεσματικά την εφαρμογή των κανόνων στην αγορά.

Στάθηκε ιδιαίτερα και στο τραπεζικό σύστημα, λέγοντας ότι το κόστος του χρήματος στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη – ένα πρόβλημα που «φρενάρει» τις επενδύσεις και περιορίζει την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ρευστότητα.

Στο κρίσιμο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου για το ιδιωτικό χρέος και το εισόδημα των πολιτών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν οι μισθοί βραχυπρόθεσμα. Αντιθέτως, όπως τόνισε, εκεί που πρέπει να εστιαστεί η πολιτική είναι στη μείωση του κόστους ζωής και στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Υπενθύμισε την πρόταση νόμου του κόμματός του για την πολιτική των ενοικίων και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «σχεδιασμό εκτός πραγματικότητας».

Προχώρησε λέγοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται με την κοινωνική συνοχή και το κοινωνικό κράτος. «Θέλουμε ένα κράτος που να υπηρετεί τον πολίτη και όχι την εκάστοτε εξουσία», είπε, σημειώνοντας πως αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη σημερινή κυβέρνηση.

Όταν η συζήτηση μεταφέρθηκε στη σχέση κράτους και ιδιωτικού τομέα, ειδικά στο πεδίο της γραφειοκρατίας, των αδειοδοτήσεων και της απονομής δικαιοσύνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε πως «η κυβέρνηση έχει γίνει πρωταθλήτρια στις απευθείας αναθέσεις και στην κατάχρηση μετακλητών υπαλλήλων». Υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πλήρες πακέτο προτάσεων για τη Δικαιοσύνη, και ότι βασικό του όραμα είναι ένα κράτος ουδέτερο, αποτελεσματικό και προσβάσιμο για όλους – όχι ένα κράτος που «δουλεύει» για εκείνους που το κυβερνούν.

Η συζήτηση έκλεισε με τα εθνικά θέματα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν σαφής και αιχμηρός: «Δεν πάμε καλά, και η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει επώδυνες πραγματικότητες με προπαγάνδα», είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας έλλειψη διαφάνειας και σαφούς στρατηγικής. Αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το ΣΕΙΦ (Σύμφωνο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας), για το οποίο υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν έθεσε τις απαραίτητες «κόκκινες γραμμές», ενώ άσκησε κριτική και στους χειρισμούς στο θέμα της Μονής Σινά.

Ολοκληρώνοντας, ανέδειξε τη στρατηγική παράλειψη της Ελλάδας να αξιοποιήσει διπλωματικά την ευρωπαϊκή μεταστροφή μετά την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία. Όπως είπε: «Για εμένα η χώρα μας έπρεπε να αξιοποιήσει περισσότερο διπλωματικά την εισβολή Πούτιν. Άλλαξε ο τρόπος που βλέπουν οι ευρωπαϊκές χώρες τέτοιες επιθετικές ενέργειες. Αυτό που βλέπετε από τον αναθεωρητή Πούτιν, το βιώνουμε χρόνια από τον αναθεωρητή Ερντογάν. Θέλουμε κοινή πολιτική – τα σύνορά μας είναι και εθνικά και ευρωπαϊκά. Και αυτό πρέπει να το ξέρει όποιος σκέφτεται να τα καταπατήσει».

