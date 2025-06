Την ιδιαίτερη σημασία των επόμενων ετών και της πολιτικής σταθερότητας επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting. Τόνισε πως τα περισσότερα συνέδρια στρέφονται προς τα πίσω, σε επετείους και αναλύσεις του παρελθόντος. Αντίθετα, η συζήτηση για το 2030 είναι μια στροφή μπροστά, μια στροφή στο μέλλον.

Του Θάνου Μωριάτη

«Το 2030 δεν είναι μακριά. Είναι αύριο, ίσως και… χθες, αν σκεφτεί κανείς την ταχύτητα των αλλαγών», σημείωσε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει πόσο κοντινή – και επιτακτική – είναι η προοπτική που εξετάζουμε.

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο στοιχείο της πολιτικής σταθερότητας ως αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική πρόοδο, υπογραμμίζοντας ότι ενώ η Ευρώπη και ο κόσμος περνούν μια περίοδο έντονης αστάθειας, η Ελλάδα – σχεδόν παραδόξως – διανύει ίσως την πιο σταθερή πενταετία των τελευταίων δεκαετιών. «Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα επιλογών, ηγεσίας και πολιτικής συνέπειας».

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών παρέθεσε στοιχεία που δείχνουν ότι η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στηριζόμενη κυρίως στην ανανεωμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών, εγχώριων και διεθνών. Η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα δεν ήταν μια συγκυρία, αλλά αποτέλεσμα μεθοδικής δουλειάς, ανέφερε.

Εξίσου σημαντική για την οικονομία είναι η δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, οι επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα και η στρατηγική κατεύθυνση που έχει δοθεί σε βασικούς πυλώνες: ψηφιοποίηση, πράσινη ανάπτυξη, τεχνητή νοημοσύνη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην τεράστια πρόοδο του ψηφιακού κράτους, το οποίο «από ουραγός έγινε πρωταθλητής», φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα: τον ψηφιακό φάκελο υγείας, την επιτάχυνση στις συντάξεις, τη μείωση της φοροδιαφυγής, τις 1.500+ υπηρεσίες του gov.gr.

Όπως είπε, μέχρι το 2027-2028 το ψηφιακό κράτος θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό θα σημάνει απλοποίηση, ταχύτητα, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας – με απτό αντίκτυπο στον πολίτη και την επιχείρηση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκλεισε με σαφές πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα: η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει το κεκτημένο της ηγεσίας και της σταθερότητας, όχι μόνο για να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται – την τεχνολογική επιτάχυνση, την κλιματική κρίση, τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Με μια φράση-κλειδί του Πρωθυπουργού, θύμισε τον σκοπό: «Το 2030 να μπορούμε να πούμε ότι μπορέσαμε». Και να έχουμε πραγματικά ξεπεράσει το τραύμα της κρίσης – χωρίς όμως να ξεχάσουμε τα μαθήματα που μας άφησε.

