«Ελλάδα 2025-2030» – Κωνσταντίνος Τασούλας: «Η επόμενη πενταετία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει για τη χώρα μας ένα νέο κεφάλαιο ευκαιριών και δυνατοτήτων»

Με λόγια ρεαλισμού αλλά και αισιοδοξίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting, τονίζοντας τη σημασία της σταθερότητας, των μεταρρυθμίσεων και της θεσμικής ανθεκτικότητας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.

Του Θάνου Μωριάτη

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακτήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της, βελτιώνοντας σημαντικά τους οικονομικούς της δείκτες και ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της», υπογράμμισε ο κ. Τασούλας, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας λειτουργεί σήμερα ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εποχής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, μετά την έξοδο από τη δεκαετή κρίση, τονίζοντας ότι η ανθεκτικότητα της χώρας επιτρέπει πλέον τη στροφή προς το μέλλον: νέες επενδύσεις, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

«Η πρόοδος δεν ήταν αυτονόητη. Ήταν καρπός συλλογικής προσπάθειας, αποτέλεσμα των προσπαθειών του ελληνικού λαού», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εθνική ενότητα και θεσμικές εγγυήσεις που θα διασφαλίσουν βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη για όλους.

Παράλληλα, ο κ. Τασούλας στάθηκε στη σημασία του ίδιου του συνεδρίου, χαρακτηρίζοντάς το πολύτιμο εργαλείο προβληματισμού και τεκμηρίωσης «οι έξι καίριες θεματικές ενότητες και το υψηλό επίπεδο των ομιλητών εξασφαλίζουν ότι το συνέδριο θα προσφέρει χρήσιμο υλικό προτάσεων και ιδεών για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας και των θεσμών».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι όσοι έχουν λόγο και ευθύνη για το μέλλον της χώρας «θα έχουν πολλά να ωφεληθούν από τον διάλογο και τα συμπεράσματα του συνεδρίου», ενώ συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και την υλοποίηση.

