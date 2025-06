Έλον Μασκ: «Ξεπέρασα τα όρια» – Εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τις αναρτήσεις και τα σχόλια κατά του Τραμπ

Μία από τις πιο εκρηκτικές δημόσιες διαμάχες της χρονιάς εκτυλίσσεται εδώ και ημέρες στα social media, με πρωταγωνιστές τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Έλον Μασκ. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με εκατέρωθεν προσβολές, βαριές κατηγορίες και, τελικά, μια μερική αναδίπλωση του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

«Μετανιώνω για ορισμένες από τις αναρτήσεις μου σχετικά με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Ξεπέρασαν τα όρια», έγραψε ο Μασκ το πρωί της Τετάρτης στην πλατφόρμα του, το X, σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη διαδικτυακή σύγκρουσή του με τον Τραμπ στο ίδιο μέσο.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025