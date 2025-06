Τραμπ για Μασκ: «Έχει χάσει το μυαλό του, ο καημένος έχει πρόβλημα» – Κλιμακώνεται ο πόλεμος του δισεκατομμυριούχου με τον Λευκό Οίκο

Ως θέμα χρόνου θεωρούσαν οι πολιτικοί συντάκτες στην Ουάσινγκτον τον πόλεμο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ. Τελικά μετά την αποχώρηση του μεγιστάνα από την θέση ειδικού συμβούλου στον Λευκό Οίκο φαίνεται ότι η διαμάχη θα έχει πολλά επεισόδια.

Εδώ και μέρες στον αμερικανικό Τύπο γραφόταν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχίσει να ενοχλείται από τον πρώην στενό σύμμαχο και φίλο του και κυρίως για το γεγονός ότι ο Έλον Μασκ «χτυπούσε» το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό με δημόσιες τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τώρα η κόντρα έχει πάει σε άλλο επίπεδο και δεν λείπουν τα χτυπήματα κάτω από την ζώνη. Ο Έλον Μασκ υποστήριξε ότι τα αρχεία της υπόθεσης του καταδικασμένου παιδόφιλου, Τζέφρι Επστάιν δεν δίνονται στην δημοσιότητα γιατί σε αυτά αναφέρεται και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Time to drop the really big bomb: @realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Στην συνέχεια ο δισεκατομμυριούχος δημοσίευσε στο προφίλ του στο Χ ένα βίντεο από το 1992 στο οποίο φαίνεται ο Τραμπ να διασκεδάζει σε πάρτι του Επστάιν.

Ωστόσο ο Μασκ φάνηκε λίγο αργότερα να κάνει πίσω και να σκέφτεται το ενδεχόμενο να τα βρει με τον Τραμπ. Σε σχόλιο του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund, Μπιλ Άκμαν να τα βρουν «προς όφελος της μεγάλης μας χώρας» ο Μασκ απάντησε: «Δεν έχεις άδικο».

I support @realDonaldTrump and @elonmusk and they should make peace for the benefit of our great country.

We are much stronger together than apart.

— Bill Ackman (@BillAckman) June 5, 2025