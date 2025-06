Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Νίκος Χατζηνικολάου: «Το 2030 είναι ήδη μπροστά μας – Ώρα για απαντήσεις και στρατηγική»

«Να φέρουμε στο προσκήνιο κρίσιμες συζητήσεις για το μέλλον της Ελλάδας, με στόχο να αναδείξουμε την προοπτική και τη στρατηγική για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας κατά την επόμενη πενταετία» τόνισε ο Εκδότης της Realnews και Πρόεδρος της ΕΙΗΕA, Νίκος Χατζηνικολάου ανοίγοντας το συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030», που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

«Το 2030 είναι ήδη μπροστά μας. Το ερώτημα δεν είναι αν θα φτάσουμε εκεί, αλλά πώς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηνικολάου, καλωσορίζοντας υπουργούς, βουλευτές, πανεπιστημιακούς και στελέχη της αγοράς. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκαν το 2015, με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. «Οι στόχοι αυτοί δεν είναι απλώς θεωρητικοί – είναι πρακτικοί, φιλόδοξοι και απαραίτητοι: κοινωνική ευημερία, δίκαιη οικονομική πρόοδος, εξάλειψη της φτώχειας, απάντηση στην κλιματική κρίση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ανανέωσης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τη δυναμική της μετά την κρίση και την πανδημία, με στρατηγική και όραμα. Παράλληλα, έθεσε κρίσιμα ερωτήματα προς συζήτηση:

Πού βρισκόμαστε σήμερα απέναντι στους στόχους του 2030;

Τι πρέπει να αλλάξει για να πετύχουμε πραγματική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη;

Ποια θα είναι τα «κλειδιά» της επόμενης πενταετίας;

«Εύχομαι να έχουμε έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο», κατέληξε, δίνοντας το στίγμα ενός συνεδρίου που φιλοδοξεί να παράξει όχι μόνο ερωτήματα, αλλά και απαντήσεις.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται με παρεμβάσεις πολιτικών, επιστημόνων και εκπροσώπων της αγοράς, σε ένα πυκνό πρόγραμμα που καλύπτει από την οικονομία και τις επενδύσεις, έως την πράσινη μετάβαση και την κοινωνική συνοχή.

