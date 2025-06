«Με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες προσπαθούμε να κερδίσουμε το μέλλον που είναι ήδη εδώ», δήλωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Η επένδυση στην έρευνα και στο επιστημονικό δυναμικό αποτελεί πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις σύγχρονες οικονομίες, πρόσθεσε ο ίδιος.

Δείτε το βίντεο: