Δημοσκόπηση ALCO: Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από την απόδοση της κυβέρνησης – Τι απαντούν για τον Αλέξη Τσίπρα

Enikos Newsroom

πολιτική

Δημοσκόπηση

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco προβλήθηκε στον ALPHA και μεταξύ άλλων τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τις επιδόσεις της κυβέρνησης αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ερώτημα «είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης» οι πολίτες απάντησαν:

  • 48% καθόλου ικανοποιημένοι
  • 33% λίγο
  • 18% αρκετά

Όσον αφορά στον πρωθυπουργό, το 51% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο με την απόδοσή του, το 26% λίγο και 21% αρκετά.

Οι πολίτες ρωτήθηκαν επίσης «πόσο εμπιστεύονται» τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και έδωσαν τις εξής απαντήσεις:

  • 62% καθόλου δεν εμπιστεύομαι
  • 17% λίγο
  • 12% αρκετά
  • 5% πολύ
  • 4% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Σε ερώτηση σχετικά με την ακρίβεια και συγκεκριμένα για το εάν έχει παρατηρηθεί έστω και μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές, έστω και σε ορισμένα προϊόντα ή αν θεωρείτε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, απάντησαν τα εξής:

Το 81% απάντησε ότι είναι αμείωτη η ακρίβεια, το 15% βλέπει μικρή αποκλιμάκωση και το 4% είπε “δεν ξέρω, δεν απαντώ”.

 

 

