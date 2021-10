Νίκος Δένδιας: Η Ελλάδα επιστρέφει στη διαδικασία ομαλοποίησης στη Λιβύη

Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στη Λιβύη όπου συμμετέχει στην υπουργική σύνοδο «Πρωτοβουλία για Σταθερότητα στη Λιβύη» («Libya Stabilization Initiative»). Με ανάρτησή του στο twitter, πριν από τη σύνοδο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως «η Ελλάδα είναι παρούσα και πάλι στη Λιβύη».

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα: «Ελληνική σημαία στους δρόμους της Τρίπολης, όπου θα συμμετάσχω σε λίγο στην Υπουργική Σύνοδο “Πρωτοβουλία για Σταθερότητα στη Λιβύη” (“Libya Stabilization Initiative”). Η Ελλάδα είναι παρούσα και πάλι στη Λιβύη», ανέφερε.

I participate today in the “Libya Stabilization Initiative” International Conference #LYSC2021. Greece remains fully committed to supporting 🇱🇾 & its people in their efforts to achieve peace, stability, prosperity and unity for Libya. pic.twitter.com/z1wptYP1Nx

